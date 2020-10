Budżetowe problemy Łukjaniuka

Łukjaniuk, pilotowany przez Dmitrija Jeremiejewa, wygrał inaugurujący sezon Rally Roma di Capitale. Na Łotwie w okolicach Lipawy zajął drugie miejsce i w łącznej klasyfikacji posiada 70 punktów. O 4 oczka wyprzedza Olivera Solberga i Aarona Johnstona, triumfatorów drugiej rundy FIA ERC 2020.

Po wymuszonej przerwie, trwającej od połowy sierpnia, załogi wracają na odcinki. W wyjątkowych okolicznościach do harmonogramu włączono Rally Fafe Montelongo, rozgrywany w regionie znanym kibicom przede wszystkim z szutrowej rundy mistrzostw świata. Asfaltowe odcinki dystryktu Braga będą dla wszystkich nowością.

- Rajd w Fafe to nowość dla wszystkich szybkich gości. Nikt tam wcześniej nie jeździł - powiedział Łukjaniuk. - Mamy tylko 60 [powtarzanych trzykrotnie] kilometrów. To spora nowość w mistrzostwach Europy. Dni będą miały dużo przerw serwisowych i dojazdówek. Jest wiele krótkich odcinków, które trzeba przejechać trzykrotnie. Wygląda to trochę jak sprint, a nie rajd. Drugi dzień we Włoszech był podobny i niespecjalnie mi się to podobało.

- Asfalt na odcinkach jest mocno chropowaty. Trasy są dość szybkie i szerokie, miejscami podobne do Wysp Kanaryjskich. Fragmenty są wąskie i zbliżone do włoskich oesów. Nasz odcinek testowy nie był zbyt reprezentatywny, ale jeździła tam większość czołówki.

Mistrz Europy z 2018 roku przyznał również, że na końcowy wynik sezonu może wpłynąć niedostatek finansów.

- Nawiasem mówiąc, to ostatnia runda, na którą mamy skompletowany budżet. Początkowo mieliśmy zapewnione środki na trzy starty. Teraz to już drugi rajd, kiedy poszukujemy partnerów. Do imprezy na Węgrzech pozostał miesiąc, podczas którego musimy załatać dziurę w budżecie.

- Jeśli nam się nie uda, istnieje możliwość, że nie pojawimy się już nigdzie - zakończył Aleksiej Łukjaniuk.

Pierwszy odcinek Rally Fafe Montelongo rusza w sobotę o godzinie 10 czasu polskiego.