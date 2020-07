Crugnola potrenował przed Rzymem

Crugnola i Ometto wygrali podczas zeszłorocznej edycji Rally di Roma Capitale aż trzynaście odcinków specjalnych, jedynie trzy oddając rywalom. Pewnego zwycięstwa pozbawił ich kapeć na trzeciej próbie. Ostatecznie duet jadący Skodą Fabią R5 uplasował się na najniższym stopniu podium.

Przed rozpoczęciem rywalizacji w 2020 roku Crugnola i Ometto zasilili szeregi oficjalnego zespołu Citroen Italia. Pierwszy start w C3 R5 miał miejsce w miniony weekend. Duet wygrał Rally del Casentino, który stanowił jeden z elementów treningu przed rundą mistrzostw Europy i włoskiego czempionatu.

- Poziom był wysoki, starałem się jechać swoim tempem i potrenować przed Rally di Roma Capitale - powiedział Crugnola w rozmowie z Rallylink.it. - Pracowaliśmy nad samochodem, używając nie zawsze najbardziej optymalnych ustawień. Dokonywaliśmy różnych wyborów, aby odpowiednio przygotować się do sezonu.

- Trzy lata temu walczyłem tu o zwycięstwo, a teraz mi się udało. To dobry początek przygody z Citroenem C3 R5. Samochód bardzo mi się podoba i pasuje do mojego stylu jazdy. Nadal mamy pewien margines, a auto z pewnością posiada ogromny potencjał. Opony Pirelli były świetne jak zawsze. Nie mieliśmy problemów pomimo upału. Jestem bardzo szczęśliwy, to świetny sposób na wznowienie sezonu - podsumował Andrea Crugnola.

Rally di Roma Capitale odbędzie się w dniach 24-26 lipca. Wśród zgłoszonych załóg nie powinno zabraknąć Polaków - Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka.