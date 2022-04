Impreza z bazą w Mikołajkach - stolicy polskiego żeglarstwa - ponownie zaliczana będzie zarówno do cyklu FIA ERC, jak i RSMP. Pretendenci do laurów w obu czempionatach zjadą na Mazury w drugi weekend czerwca.

Organizatorzy już wcześniej odkryli kilka tajemnic dotyczących trasy. W czwartek opublikowali dokładny harmonogram. Znalazło się w nim czternaście oesów o łącznej długości 188 kilometrów.

Pierwsze zajęcia zaplanowano na piątek, 10 czerwca. Wczesnym popołudniem odbędzie się odcinek kwalifikacyjny. Po kilku latach zmieniono jego lokalizację. Z Tałt nastąpiła przeprowadzka do Baranowa. Zanim załogi powalczą o pierwszeństwo wyboru pozycji startowych do sobotniego etapu, będą mieli do dyspozycji dwa przejazdy treningowe.

Po ceremonii startu zawodnicy udadzą się na Tor Mikołajki, by rywalizować w „wyścigu” równoległym.

W sobotnim programie widnieje siedem prób. Ściganie rozpocznie się od w dużej mierze nowego oesu Krzywe [15,20 km]. Następnie załogi przejadą Wojnasy [12,87 km] oraz Wieliczki [24,36 km]. Po powtórce wymienionych odcinków ponownie trzeba się będzie zmierzyć na próbie Mikołajki Arena [2,5 km].

Niespełna 79 kilometrów, podzielonych na sześć oesów, tworzy niedzielną część rajdu. Powtarzane będą odcinki: Mikołajki MAX [9,34 km], Świętajno [18,61 km] oraz Miłki [11,17 km]. Ten ostatni odcinek w drugim przejeździe stanowić będzie dodatkowo punktowany Power Stage - nowość w tegorocznym regulaminie FIA ERC.

Harmonogram czasowy:

Piątek, 10 czerwca

Free Practice Baranowo [3,46 km] 10:30

Odcinek kwalifikacyjny Baranowo [3,46 km] 12:30

Ceremonia startu, Mikołajki Rynek 17:00

OS-1: Mikołajki Arena 1 [2,5 km] 19:00

Sobota, 11 czerwca

OS-2: Krzywe 1 [15,20 km] 9:15

OS-3: Wojnasy 1 [12,87 km] 10:10

OS-4: Wieliczki 1 [11 km] 11:00

OS-5: Krzywe 2 [15,20 km] 15:10

OS-6: Wojnasy 2 [12,87 km] 16:05

OS-7: Wieliczki 2 [11 km] 16:55

OS-8: Mikołajki Arena 2 [2,5 km] 19:00

Niedziela, 12 czerwca

OS-9: Mikołajki MAX 1 [9,34 km] 8:20

OS-10: Świętajno 1 [18,61 km] 9:45

OS-11: Miłki 1 [11,17 km] 11:08

OS-12: Mikołajki MAX 2 [9,34 km] 12:45

OS-13: Świętajno 2 [18,61 km] 14:10

OS-14: Miłki 2 Power Stage [11,17 km] 16:08

Ceremonia mety, Mikołajki Rynek 17:45

