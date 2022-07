Rajd z bazą we Fiuggi obchodził jubileusz dziesiątej edycji. Po raz szósty walczono o punkty do europejskiego czempionatu. Organizatorzy przygotowali trzynaście odcinków o łącznej długości blisko 187 kilometrów.

Impreza kończyła się dwoma stosunkowo krótkimi oesami. Powtórkę Affile - Bellegra [7,34 km] zapisali na swoje konto Filip Mares i Radovan Bucha. Andrea Crugnola i Pietro Elia Ometto byli gorsi o 1,5 s. Oesowe podium zaliczyli Simone Campedelli i Tania Canton [+2,1 s].

Również i na finałowej próbie, rozgrywanej w formacie dodatkowo punktowanego Power Stage, najlepsi byli Mares i Bucha. Yoann Bonato i Benjamin Boulloud zremisowali z Crugnolą i Ometto [+0,8 s].

De Tommaso wygrał rundę ERC w swoim trzecim starcie. Za każdym razem próbował w Rally di Roma Capitale. Mistrz włoskiej „ośki” i najlepszy junior z 2018 roku razem z Ascalone zachowali 10,4 s przewagi nad Campedellim i Canton. Po trwającej do ostatnich metrów walce najniższy stopień podium zgarnęli Bonato i Boulloud [+27,7 s].

- Brakuje mi słów. Strasznie się cieszę. Muszę podziękować zespołowi i każdemu mechanikowi. Nie wiem, co powiedzieć - przyznał De Tommaso.

- MRF wykonał ogromny progres. Dziękuję całemu zespołowi. Rozwijamy się bardzo szybko. Mam nadzieję, że za rok wygramy - cieszył się Campedelli.

- Próbowaliśmy. Daliśmy z siebie wszystko. Cisnęliśmy jak diabli. Było w porządku - komentował Bonato.

Efren Llarena i Sara Fernandez przegrali podium o 0,2 s, ale umocnili się na prowadzeniu w tabeli sezonu. Piątkę zamknęli Crugnola i Ometto [1.06,8], odrabiający straty po porannej awarii. Szóstym miejscem iluzoryczne szanse na tytuł zachowali Simone Tempestini i Sergiu Itu [+1.11,8]. Siódma pozycja powędrowała do Javiera Pardo i Adriana Pereza [+1.14,3].

- Daliśmy z siebie wszystko. Cieszę się z powodu Yoanna Bonato. Na Kanarach to my go pokonaliśmy. Generalnie jestem zadowolony z tego rajdu - mówił Llarena.

- Byliśmy blisko wygranej. Bardzo tego chciałem. Może uda się za rok - przekazał Crugnola.

- Było w porządku. Fajny rajd i podobało nam się. Wczoraj było lepiej niż dzisiaj, ale pozycja jest generalnie dobra - mówił Tempestini.

- Bardzo dobry rajd dla nas. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. Cały zespół pracował dobrze. Dzisiaj staraliśmy cisnąć. Samochód pracował idealnie - podsumował Pardo.

Grzegorz Grzyb i Adam Binięda sklasyfikowani zostali na ósmym miejscu. Strata do De Tommaso wyniosła 1.35,8. Dziesiątkę skompletowali Miklos Csomos i Attila Nagy [+1.51,4] - jadący poza priorytetem ERC - oraz Tommaso Ciuffi i Nicolo Gonella [+2.23,1].

- Przejechałem ponad 300 rajdów, a ten był z pewnością w dziesiątce najtrudniejszych. Jesteśmy zadowoleni, mieliśmy niezłą prędkość. Mam nadzieję, że przyjadę tu w przyszłym roku - powiedział Grzyb.

Łukasz i Tomasz Kotarbowie zakończyli rajd na szesnastym miejscu [+6.57,5].

W ERC3 triumfowali Robert Virves i Hugo Magalhaes. Igor Widłak i Daniel Dymurski byli drudzy w tej kategorii [+7.52,5].

Laurent Pellier i Marine Pelamourgues wygrali w ERC4, czyli europejskiej ośce. Francuz był dodatkowo najlepszym juniorem. Andrea Mabellini i Virginia Lenzi zajęli drugie miejsce [+42 s]. Podium uzupełnili Roberto Dapra i Luca Guglielmetti [+1.44,5].

W tabeli sezonu prowadzi Llarena. Hiszpan ma 137 punktów. Tempestini zebrał 79 oczek. Trzeci jest Nil Solans [70], nieobecny we Włoszech. Siódmą odsłoną FIA ERC 2022 będzie Rajd Barum, zaplanowany na ostatni weekend sierpnia.

