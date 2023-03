Hayden Paddon za kierownicą samochodu Hyundai i20 N Rally2 chce w sezonie 2023 powalczyć o tytuł w ERC. Nawiązał współpracę z BRC Racing Team. Na prawym fotelu pozostanie jego wieloletni pilot John Kennard.

35-letni Nowozelandczyk angażując się w Rajdowe Mistrzostwa Europy, zmierzy się w nadchodzącej kampanii m.in z kierowcami, podobnie jak on, mającymi spore doświadczenie w WRC, z Madsem Østbergiem, Tom Kristenssonem i Pontusem Tidemandem.

Dla Paddona to będzie debiutancka kampania w czempionacie Starego Kontynentu, obchodzącym w tym roku 70-lecie.

Wyjaśniając dlaczego podjął się udziału w tym cyklu, wskazał: - Podjęliśmy decyzję, aby skupić się na ERC z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze budżet jest bardziej osiągalny przy jednoczesnej rywalizacji w czołowych mistrzostwach pod egidą FIA. Po drugie, z osobistej perspektywy, walka o triumfy w rajdach, a nie tylko o zwycięstwa w klasie, jest bardziej atrakcyjna.

- Jestem teraz w innym punkcie mojej kariery i program w ERC zapowiada się fajnie - dodał. - Do tego pozwoli to utrzymać Hyundai NZ Rally i PRG (Paddon Racing Group) na europejskiej arenie, jednocześnie z poważnymi szansami na wygrywanie rajdów.

Czytaj również: Bogata inauguracja w Portugalii

Współpracując w włoskim BRC Racing Team, Paddon trafił do stajni posiadającej dużą wiedzę w obsłudze samochodów Hyundaia, zarówno w rajdach, jak i wyścigach. Do formacji tej wprowadzi kilka osób ze swojego personelu.

- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy rozpocząć ten projekt z Haydenem oraz z wszystkimi jego partnerami i sponsorami, w tym Hyundai New Zealand - oświadczył Gabriele Rizzio, szef zespołu BRC Racing Team. - To wyjątkowa okazja, aby poszerzyć nasze kontakty w świecie Hyundaia i powrócić do wyzwania, jakim jest rywalizacja w ERC w ramach naszej szerszej działalności w sportach motorowych.

- Nie możemy doczekać się pierwszego rajdu w Fafe - dodał. - Stawimy czoła sezonowi z naszym tradycyjnie profesjonalnym podejściem, mając na celu sięgnięcie po solidne wyniki w każdym rajdzie.

Oprócz występów w ERC, Paddon weźmie udział w kilku rundach Rajdowych Mistrzostw Nowej Zelandii w swoim Hyundaiu i20 AP4+.

Video: Testy przed Rally Serras de Fafe 2023 - Efren Llarena

Galeria zdjęć: Rallye Südliche Weinstrasse 2023

Rallye Südliche Weinstrasse 1 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 2 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 3 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 4 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 5 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 6 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 7 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 8 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 9 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 10 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 11 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 12 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 13 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 14 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 15 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 16 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 17 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 18 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 19 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 20 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 21 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 22 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 23 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 24 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 25 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 26 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 27 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 28 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 29 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 30 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 31 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 32 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 33 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 34 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 35 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 36 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 37 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 38 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 39 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 40 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 41 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 42 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 43 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 44 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 45 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 46 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 47 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 48 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 49 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 50 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 51 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 52 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 53 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 54 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 55 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 56 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 57 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 58 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 59 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 60 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 61 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 62 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 63 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 64 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 65 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 66 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause Rallye Südliche Weinstrasse 67 / 67 Autor zdjęcia: rallye-pics.de Janek Neubert, Sandra Krause