Dwa dni testów Marczyka - onboard

W łotewskim rajdzie weźmie udział pięć polskich załóg, wśród których najwyżej rozstawieni są Mikołaj Marczyk oraz Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia R5).

Załoga Orlen Team przygotowując się do Rajdu Lipawy, zaliczyła dwa dni testów na Litwie. Z pierwszego dnia jazd udostępnili onboard:

O nadchodzącym rajdzie Mikołaj Marczyk powiedział: - Z mojej perspektywy drogi na Łotwie są dla mnie naprawdę bardzo ekscytujące i interesujące. Są to bardzo szybkie szutry i szerokie trasy. Pozycja startowa będzie bardzo ważna, aby mieć czystą linię oraz dobrą przyczepność. Oczywiście będzie to nasz debiut w tym rajdzie, a do tego nadal nie mam dużego doświadczenia w rajdach szutrowych. Za sobą mam tylko cztery starty w takich imprezach.

- W każdym razie lubię jeździć w rajdach szutrowych, uzyskuję dość konkurencyjne czasy i mam nadzieję, że uda nam się dobrze wypaść w porównaniu z innymi zawodnikami ERC1 Junior. Nasz zespół SRT pochodzi z Łotwy i od początku naszych testów czerpię od nich dużą wiedzę. Tak samo było na Rajdzie Barum z Kresta Racing. SRT ma pewną przewagę w Lipawie i mam nadzieję, że możemy to wykorzystać - dodał.