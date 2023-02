Europejski trening przed WRC 2

Fabrizo Zaldivar, reprezentant Hyundai Motorsport w mistrzostwach świata, w kategorii WRC 2, weźmie udział w Rajdzie Fafe (10-12 marca) otwierającym sezon Rajdowych Mistrzostw Europy. Na horyzoncie pojawiają się też kolejne potencjalne starty w szutrowych rundach ERC.

Jego decyzja o rywalizacji w europejskim czempionacie jest świadectwem świetnej reputacji tej serii jako poligonu dla młodych talentów rajdowych, w aspekcie zdobywania doświadczenia na arenie międzynarodowej.

Hiszpański zespół MAPO Motorsport, którego właścicielem jest były kierowca WRC, Xevi Pons, wystawi Hyundaia dla Paragwajczyka podczas nadchodzących zawodów.

Impreza zawiera niektóre z tych samych oesów, co Rajd Portugalii, piąta runda WRC (11-14 maja).

- Faktycznie mamy pewne plany, aby zaliczyć kilka rajdów zaliczanych do ERC - ujawnił Zaldivar. - Myślę, że będzie to dobre przygotowanie do kolejnych występów w mistrzostwach świata.

- Najpierw pojedziemy do Fafe, to jest już potwierdzone. Wsiądziemy tam do Hyundaia i20 N Rally2, ale nie z oficjalnym zespołem Hyundai. MAPO Motorsport zaopiekuje się tym autem. Po tym dobrze byłoby zaliczyć wydarzenia o szybkiej charakterystyce, może w Polsce lub na Łotwie - dodał.

- Poziom konkurencji w ERC jest dość wysoki. Do tego dla mnie, kierowcy pochodzącego z Ameryki Południowej, zawsze interesujące jest rywalizowanie w Europie - przekazał.

22-latek, pilotowany przez Marcelo der Ohannesiana, tegoroczny program w mistrzostwach świata rozpoczął od Rajdu Szwecji. Zajął ósme miejsce w stawce WRC 2 Challenger.

