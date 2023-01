Enrico Bertone, Armin Kremer, Henrik Lundgaard i Armin Schwarz triumfowali w ERC za kierownicą aut japońskiego producenta, a GR Yaris Rally2 jest opracowywany, aby dać następnemu pokoleniu kierowców szansę walki o tytuły w mistrzostwach Europy dzięki Toyocie.

Przy okazji prezentacji sezonu WRC w Monako w zeszłym tygodniu, szef stajni Toyota Gazoo Racing Jari-Matti Latvala mówił z przekonaniem, że GR Yaris Rally2 zaspokoi rosnący popyt na auta tej klasy.

- Jestem przekonany, że zobaczymy ten samochód w obu cyklach, ERC i WRC - powiedział Latvala. - Toyota ma wspaniałe dziedzictwo w mistrzostwach Europy [red. z Celicą ST185, ST205 i Corollą WRC]. Jest wiele osób, które chcą jeździć Toyotą, a Rally2 to świetna klasa dla klientów.

- Rally1 to naprawdę maszyny dla profesjonalistów, a w Rally2 można mieć profesjonalistów i amatorów, w każdym wieku, od bardzo młodych po tych starszych. Była duża potrzeba przygotowania auta Rally2 i w końcu możemy dać produkt tym ludziom, którzy chcą jeździć i cieszyć się naszymi samochodami - przekazał.

Podczas gdy rok 2023 będzie skupiony na testach i rozwoju, GR Yaris Rally2 zaliczy już niebawem „lokalny” debiut sportowy w tegorocznych mistrzostwach Japonii, które dopuszczają pojazdy z homologacją krajową. Będzie miało to miejsce w asfaltowym Shinshiro Rally w dniach 3-5 marca.

- Ten rok poświęcamy na testy i potrzebujemy czasu na to, gdyż wiemy, jak silna jest Skoda. Około 50 procent samochodów Rally2 to Skody, a teraz mają jeszcze zupełnie nową rajdówkę. Kontynuujemy pracę, ponieważ nie możemy wejść na rynek z niegotowym produktem - zaznaczył.

- Sezon 2023 jest ukierunkowany na prace rozwojowe, ale zamierzamy wystawić ten samochód w Rajdowych Mistrzostwach Japonii, a zasiądzie w nim ojciec Takamoto Katsuty, Norihiko Katsuta. Prawdopodobnie, ja też poprowadzę go w jednej imprezie, może w Rally Hokkaido we wrześniu. Nie jestem jeszcze w stu procentach pewien, ale celujemy w to i byłoby fantastycznie być tam z autem Rally2 - podsumował.

Mistrzowie ERC korzystający z samochodów Toyoty:

1995: Enrico Bertone (Toyota Celica Turbo 4WD)

1996: Armin Schwarz (Toyota Celica GT-Four)

2000: Henrik Lundgaard (Toyota Corolla WRC)

2001: Armin Kremer (Toyota Corolla WRC)

