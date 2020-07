Fabryczne Fiesty w Rzymie

Rally di Roma Capitale otworzy sezon w FIA ERC 2020. Rajd w regionie Lacjum odbędzie się w dniach 24-26 lipca.

Swój udział potwierdził zespół M-Sport. Samochodem WRC pojedzie kierowca występujący pod pseudonimem „Pedro”.

- Fantastycznie jest ponownie czekać na rajd - powiedział Malcolm Wilson, dyrektor zarządzający M-Sportu w rozmowie z DirtFish. - W normalnych okolicznościach Rzym nie byłby w kręgu naszych zainteresowań, jeśli chodzi o samochód WRC, ale miło będzie wystawić Pedro w aucie o aktualnej specyfikacji.

Z kolei w „erpiątce” wystąpi Adrien Fourmaux, reprezentujący brytyjską ekipę w WRC 2. 25-latek zmierzy się z czołówką klasy Rally2. Niewykluczony jest również start w Rajdzie Lipawy.

- To będzie mój debiut w tych mistrzostwach - przyznał Fourmaux podczas programu ERC The Stage. - Nie znam tego rajdu, więc będzie to spore wyzwanie, ale takie właśnie lubię. W zeszłym roku odkrywałem WRC, a teraz podobnie będzie z ERC. Nie znam rajdów, ani zawodników. Rozważamy występ w większej liczbie rund, na przykład w Rajdzie Lipawy, ale zobaczymy co wydarzy się w Rzymie - zakończył zwycięzca Rajdu Młodych z 2016 roku.

Wcześniej udział w Rally di Roma Capitale zaanonsowała ekipa Hyundaia. i20 Coupe WRC poprowadzą Dani Sordo i Pierre-Louis Loubet, mistrz WRC 2 z sezonu 2019.