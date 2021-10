Poranną pętlę sobotniej części szóstej rundy sezonu mistrzostw Europy kończył oes Boticas. Próba jest zupełną nowością dla wszystkich uczestników. Niebo było mocno zachmurzone, ale czołówka przejechała po suchej nawierzchni.

Sordo i Carrera zaliczyli hat-trick, wygrywając trzy oesy pod rząd, w tym ten ostatni przed przerwą serwisową. Na OS4 Hiszpanie - choć niezadowoleni z przejazdu - zostawili za sobą Aleksieja Łukjaniuka i Aleksieja Arnautowa [+2,7 s]. Trzecim czasem przypomnieli o sobie Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk [+8,4 s].

Andreas Mikkelsen i Elliott Edmondson złapali kapcia. Uszkodzona była prawa tylna opona. Norwesko-brytyjski duet stracił na próbie 26,7 s. Z przebitymi oponami - dwoma lewymi - dotarli do mety Simone Tempestini i Sergio Itu. Strata Rumunów wyniosła 17,5 s, co wystarczyło do piątego rezultatu na oesie. Problemy z ogumieniem mieli również Efren Llarena i Sara Fernandez.

W połowie etapu prowadzi Sordo. Mikkelsen utrzymał się na drugiej pozycji [+28,9 s], choć Łukjaniuk traci do niego tylko 1,7 s.

- Ten oes był zły. Notatki na szczytach były zbyt optymistyczne - denerwował się Sordo.

- Prawdopodobnie przytrafiło się to na szóstym kilometrze. Nie wiem. W nic nie uderzyliśmy - zastanawiał się Mikkelsen.

- Musimy sprawdzić czasy. Generalnie nie była to udana pętla - przekazał Łukjaniuk.

Tempestini [+32 s] stracił miejsce na podium, ale do trójki brakuje mu tylko 1,4 s. Piątkę zamykają Simone Campedelli i Tania Canton [+57,1 s] - pilotka wracała się na metę stop OS4, by upewnić się, że poprawnie zapisała rezultat.

Marczyk i Gospodarczyk awansowali na piętnaste miejsce [+1.50,8]. Od czołowej dziesiątki dzielą ich 23 s.

- Poranek nie był najlepszy. Przytrafił się kapeć. Staramy się jednak jechać jak najlepiej - podsumował Marczyk.

Igor Widłak i Daniel Dymurski plasują się w trzeciej dziesiątce rundy ERC. Łukasz Lewandowski i Adrian Sadowski są na piątej pozycji w ERC3.