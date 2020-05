Filmowa historia rajdów: Rajd Polski 2003

60. Rajd Polski odbył się na przełomie maja i czerwca [30.05-1.06]. Bazę i park serwisowy zlokalizowano w Kłodzku. Organizatorzy przygotowali 19 odcinków specjalnych o łącznej długości niespełna 300 km. „Polski” stanowił wtedy 15 rundę europejskiego czempionatu, czwartą z najwyższym współczynnikiem 20. Sezon 2003 był ostatnim, podczas którego można było walczyć o punkty samochodami WRC. Na Dolny Śląsk przywieziono pięć takich aut.

Rajd wygrali Portugalczycy: Miguel Campos i Carlos Magalhães. Na drugiej pozycji zameldowali się Bruno Thiry i Jean-Marc Fortin, późniejsi mistrzowie Europy. Podium skompletowali Jewgienij Vasin i Aleksiej Szczukin. Wszystkie trzy załogi korzystały z Peugeotów 206 WRC. Najlepsi z Polaków: Tomasz Czopik i Łukasz Wroński finiszowali na czwartym miejscu.

Do faworytów należał Leszek Kuzaj. Subaru Impreza S7 WRC krakowianina przyozdobione było okolicznościowym „TAK”, zachęcającym do opowiedzenia się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Niestety, Kuzaj pilotowany przez Erwina Mombaertsa wypadł z trasy już na pierwszym odcinku specjalnym.