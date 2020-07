Debiutując w Rajdowych Mistrzostwach Europy Formaux weźmie udział w Rally di Roma Capitale z Renauldem Jamoulem. Ich Ford będzie nosił pomarańczowe barwy, co jest efektem partnerstwa M-Sportu i Orange1 Racing.

Współpraca ta jest kontynuowana po tym, gdy Simone Campedelli startując Fiestą R5 w zeszłym roku pięć razy gościł na podium w mistrzostwach Włoch.

- Naprawdę nie mogę doczekać się powrotu za kierownicę i jest to dla mnie świetna okazja, aby udowodnić nasze tempo - przekazał Adrien Fourmaux. - Nie znam tych oesów, ale zawsze podobało mi się wyzwanie pokonywania nowego rajdu po raz pierwszy. Na początku roku pokazaliśmy dobrą prędkość na asfalcie i sądzę, że czujemy się dość pewnie na tej nawierzchni. Podium jest naszym celem i byłbym bardzo szczęśliwy, jeśli powalczymy o zwycięstwo.

Dyrektor M-Sportu - Malcolm Wilson, dodaje: - Ostatnie miesiące to był trudny okres dla firmy, więc wspaniale jest widzieć, że rajdy wracają do Europy. Rally di Roma sygnalizuje wznowienie międzynarodowej rywalizacji i stanowi doskonałą platformę do zaprezentowania naszych samochodów w konkurencyjnej stawce. Myślę, że wyrażam się w imieniu każdego fana rajdów, kiedy mówię, że nie mogę doczekać się, aż niektóre z wielkich nazwisk tego sportu powrócą do walki na odcinkach specjalnych.

„Pedro” pilotowany przez Emanuele Baldacciniego będzie dysponował Fiestą WRC w tradycyjnych tegorocznych barwach M-Sportu, zarówno podczas Rally Stars Roma di Capitale, jak i Rally di Alba.

Rally di Roma Capitale otwierające ERC 2020 odbędzie się w dniach 24-26 lipca.

Galeria zdjęć: Adrien Fourmaux/Renault Jamoul, Ford Fiesta R5 MkII