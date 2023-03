Heikkila, zaliczający dopiero swój trzeci start na szczeblu europejskiego czempionatu, był rewelacją zmagań na szutrach północnej Portugalii. Fin, pilotowany przez rodaka Samu Vaaleriego, doskonale odnalazł się w gwiazdorskiej obsadzie i prowadził na jeden oes przed końcem rywalizacji. W zapasie miał 2,8 s nad Haydenem Paddonem i Johnem Kennardem.

Marzenia o świetnym rozpoczęciu kampanii na Starym Kontynencie przekreślił kapeć w połowie próby. Strata prawie 3 minut skutkowała spadkiem na ósme miejsce.

- Byłem zaskoczony swoim tempem - cytuje Heikkilę oficjalny serwis FIA ERC. - Nie spodziewałem się tego, ponieważ nigdy wcześniej nie jeździłem w takich warunkach, jakie mieliśmy podczas pierwszego etapu.

- Kiedy jednak zobaczyliśmy, że jesteśmy w stanie kręcić dobre czasy, cisnęliśmy i walczyliśmy, więc jestem rozczarowany, że po dwóch dniach jazdy „flat-out” coś takiego przytrafiło się na ostatnim oesie.

- Droga podczas drugiej pętli na każdej próbie była bardzo zniszczona, więc podziękowania dla Michelin za mocne opony. Szkoda tego problemu. Coś musiało być w koleinie. Było 7 km do końca. Próbowałem jechać z przebitą oponą, ale kiedy zeszła z felgi, nie chciałem zniszczyć samochodu. Naprawa „ćwiartki” kosztuje 10 tysięcy euro, a tego nie chciałem. Rozczarowujące.

Kolejną rundą FIA ERC 2023 będzie Rally Islas Canarias, zaplanowany na początek maja. Tam Heikkila i Vaaleri będą mogli poprawić swój dorobek punktowy.

- Prawdą jest, że była to dopiero pierwsza runda, więc nie ma powodów do niepokoju. Jednak w tej chwili jestem bardzo rozczarowany i to całkiem naturalne.

- W rajdach wiele razy trzeba się zmierzyć z rozczarowaniem i to już wiem. Ważna jest przyszłość, ale teraz po prostu trudno mi to wszystko zaakceptować. Chcę jednak podziękować zespołowi The Racing Factory. Wszystko działało dobrze i wszyscy w trakcie całego tygodnia byli zadowoleni. Fajnie było widzieć uśmiechy w serwisie.

Polecane video: