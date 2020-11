Ingram ponownie połączy siły z Toksport WRT oraz z Rossem Whittockiem. Chociaż rajd, zespół i pilot są znani 26-latkowi, samochód będzie dla niego zupełnie nowy.

Brytyjczyk w zeszłym roku w Rally Islas Canarias zajął drugie miejsce, zasiadając za kierownicą Skody Fabii R5. Tym razem poprowadzi zupełnie nowe Renault Clio RSR Rally5.

- Chociaż skupiam się wyłącznie na przygotowaniu odpowiedniego programu startów na sezon 2021, jest to świetna okazja do powrotu za kierownicę w rajdzie, który naprawdę kocham - powiedział Ingram. - Po roku przerwy cieszę się, że wracam do zespołu i wspaniale będzie wesprzeć Toksport w rozwijaniu Clio. Samochód jest gotowy na wprowadzenie go do specyfikacji Rally4 na przyszły rok.

Ostatnim startem Ingrama był Rajd Węgier w 2019 roku, w którym rozstrzygnęły się losy tytułu.

Natomiast jeśli chodzi o rajd na Gran Canarii, oprócz zeszłorocznej wizyty na podium, w sezonie 2017 wygrał kategorie ERC3 i ERC3 Junior.

- Mam wiele wspaniałych wspomnień z Rally Islas Canarias - przyznał Ingram, któremu pandemia koronawirusa utrudniła zebranie budżetu na starty w rajdach w sezonie 2020.

W poprzedniej, tegorocznej rundzie mistrzostw Starego Kontynentu, Renault Clio RSR Rally5 poprowadził Ola Nore Jr., pilotowany przez Veronicę Engan. Zajęli trzecie miejsce w ERC3 Junior.