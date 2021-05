27-letnia Brytyjka o kenijskich korzeniach większość kariery spędziła za kierownicą aut R2 - Forda Fiesty i Peugeota 208. W 2017 roku wygrała klasyfikację kobiet w British Rally Championship. Przez dwa kolejne lata bez większych sukcesów brała udział w Peugeot Rally Cup Iberica.

Protona Iriza R5, stworzonego przez Mellors Eliott Motorsport, Tejpar zakupiła już pod koniec 2019 roku. Pandemia koronawirusa i trudności w pozyskaniu środków uniemożliwiły występy za kierownicą czteronapędówki.

W sezonie 2021 Tejpar chce się zmierzyć z odcinkami FIA ERC w mocniejszej rajdówce. Na prawym fotelu Iriza R5 usiądzie doświadczony Matt Edwards - dwukrotny mistrz Wielkiej Brytanii. Pierwszy występ zapowiedziano przy okazji 77. Rajdu Polski, który rozpocznie europejski czempionat.

- Po ponad dwunastu miesiącach przerwy będzie to dla mnie ekscytujący powrót - powiedziała Tejpar. - Niewątpliwie jest to jedno z największych wyzwań mojego życia. Nie będzie łatwo, ale czuję, że to odpowiedni moment, aby spróbować posunąć swoją karierę naprzód.

Tejpar gościła na mazurskich szutrach w 2019 roku. Wraz z Maxem Freemanem dojechała na jedenastej pozycji w ERC3.