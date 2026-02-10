Przejdź do głównej treści
ERC

Jednak siedem rund ERC

Rajdowe Mistrzostwa Europy zatwierdziły zmieniony kalendarz wydarzeń na 2026 rok.

Piotr Furman
Opublikowano:
Rajd Sierra Morena

Rajd Sierra Morena

Autor zdjęcia: Mateusz Banaś

Po odwołaniu Rajdu Węgier, sezon ERC 2026 zostanie rozegrany w ramach skróconego, składającego się z siedmiu rund harmonogramu.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami kampania miała się rozpocząć wydarzeniem w Veszprem w dniach 22-24 marca, jednak z powodu problemów finansowych organizatora, węgierska runda została odwołana.

Organizatorzy najstarszego rajdowego cyklu rozważali rozegranie zastępczego wydarzenia, ale postanowili się jednak skupić na siedmiorundowym kalendarzu, który został zatwierdzony przez FIA podczas głosowania Światowej Rady Sportów Motorowych.

Finalnie 74. sezon rozgrywek na Starym Kontynencie rozpocznie się od asfaltowego Rajdu Andaluzji – Sierra Morena w Hiszpanii w dniach 17-19 kwietnia.

Potem kawalkada uczestników przeniesie się do Szwecji, gdzie 22 maja rozpocznie się szutrowy Królewski Rajd Skandynawii. Po czerwcowej przerwie w rozgrywkach załogi wrócą do rywalizacji w dniach 3-5 lipca, kiedy udadzą się na asfalty wokół Rzymu.

Asfaltową serię przedłuży Rajd Polski zaplanowany na 24-26 lipca, po którym rozegrana zostanie tradycyjna „Barumka”. Rywalizację w Czechach przewidziano w terminie 14-16 sierpnia. Trzy tygodnie później w kalendarzu widnieje walijski Rajd Ceredigion, będący ostatnią rundą rozegraną na asfalcie.

Rywalizację zakończy szutrowy Rajdu Pięciu Miast Północnej Portugalii, który pierwotnie planowano rozegrać w dniach 9-11 października, a odbędzie się dwa tygodnie później.

- Rozpoczęcie kolejnego sezonu ERC w Kordobie, mieście wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z fantastycznymi odcinkami specjalnymi , to ekscytująca perspektywa i doskonała platforma dla mistrzostw, zawodników i partnerów – powiedział Iain Campbell, menedżer mistrzostw ERC.

- Liczyliśmy to, że Rajd Węgier po raz siódmy będzie gospodarzem ERC i ściśle współpracowaliśmy z organizatorami. Niestety, poinformowano nas, że rozegranie rajdu nie będzie możliwe z powodu wewnętrznych problemów związanych z organizacją imprezy.

- Bardzo szybko nawiązaliśmy kontakt z kilkoma rajdami zainteresowanymi dołączeniem do ERC, ale ostatecznie podjęliśmy decyzję o skupieniu się na siedmiu rundach, z zamiarem ponownego wprowadzenia ósmego rajdu do harmonogramu w 2027 roku – dodał.

Kalendarz ERC 2026:

Rajd Sierra Morena, 17 - 19 kwietnia (asfalt)
Królewski Rajd Skandynawii, 22 -24 maja (szuter)
Rajd Rzymu, 3 - 5 lipca (asflt)
Rajd Polski, 24 - 26 lipca (asfalt)
Rajd Barum, 14 - 16 sierpnia (asfalt)
Rajd Ceredigion, 4 - 6 wrzesnia (asfalt)
Rajd Pięciu Miast Północnej Portugalii, 23 - 25 października (szuter)

Piotr Furman

