Juniorzy jadą na Węgry

Promotor i organizator Rajdowych Mistrzostw Europy - firma Eurosport Events - dokonał kolejnej korekty w tegorocznym harmonogramie. Po odwołaniu 50. edycji Rajdu Barum, do obu juniorskich klasyfikacji włączono węgierską rundę.

Tym samym kalendarz ERC1 Junior - dla kierowców do lat 28 w samochodach R5 oraz ERC3 Junior - dla kierowców do lat 27 w „ośkach” [Rally4 i Rally5] liczy pięć rund. Walka o tytuły rozegra się we Włoszech, na Łotwie, Azorach, Węgrzech i Wyspach Kanaryjskich. Do końcowej klasyfikacji zaliczać się będą cztery najlepsze wyniki.

Rajd Węgier odbędzie się w dniach 6-8 listopada. Bazą zawodów będzie Nyíregyháza.