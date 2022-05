Federacja miała zastrzeżenia do organizatorów po zeszłorocznej, listopadowej, edycji imprezy. W raporcie delegata ds. bezpieczeństwa znalazły się wzmianki przede wszystkim o nieprawidłowo zaparkowanych samochodach kibiców. W trakcie trwania ósmego odcinka specjalnego doszło do wypadku. Jedna z załóg wypadła z trasy za metą lotną i uderzyła w stojące nieopodal prywatne auto. Szczęśliwie ani zawodnicy, ani kibice nie ucierpieli, ale FIA postanowiła wziąć pod lupę dostęp fanów do odcinków specjalnych.

Ponadto zwrócono generalną uwagę na zachowanie kibiców na odcinkach i zadecydowano, iż Rally Islas Canarias otrzyma żółtą kartkę, a jego najbliższa - czyli tegoroczna - edycja znajdzie się pod szczególną obserwacją.

Organizatorzy - nauczeni przypadkiem Węgrów, którzy po dwóch z rzędu żółtych kartkach stracili miejsce w europejskim czempionacie - potraktowali na poważnie uwagi FIA i przygotowali jeszcze dokładniejszy plan bezpieczeństwa, ściśle współpracując z lokalnymi władzami i służbami.

46. edycja kanaryjskiego klasyka przebiegła bez poważniejszych incydentów, a organizatorzy zebrali pochwały od FIA. Federacja zdjęła żółtą kartkę, co powinno ułatwić rozmowy z promotorem ERC na temat przyszłej obecności w kalendarzu.

- Wspaniała impreza. Musimy przekazać szczere gratulacje - mówił Clement Laute, delegat ds. bezpieczeństwa z ramienia FIA.

Swoją wdzięczność wszystkim zaangażowanym przekazał również German Morales, szef Todo Sport, czyli podmiotu organizującego Rally Islas Canarias.

- To, że FIA nam gratuluje i cofa żółtą kartkę jest sukcesem wszystkich. Nie tylko organizatorów, ale i kibiców, którzy zrozumieli jak bardzo istotna była to edycja.

- Dla kontynuowania obecności w FIA ERC ważne było, aby zdać ten egzamin i szczerze wierzę, że nasz zespół oraz kibice sprostali zadaniu. Dziękuję i gratuluję wszystkim: sędziom, wolontariuszom i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.

46. Rally Islas Canarias wygrali Nil Solans i Marc Marti. Kolejną odsłoną FIA ERC 2022 będzie czerwcowy Orlen 78. Rajd Polski.

