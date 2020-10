Kolejna kara dla Hyundaia

Hyundai Motorsport zdaje się mieć poważny problem z kontrolą podzespołów otrzymywanych od zewnętrznych dostawców. ZSS Rajdu Sardynii ukarał koreańskiego producenta grzywną w wysokości 30 tysięcy euro za zbyt lekką ramę pomocniczą w i20 Coupe WRC zwycięzców imprezy: Daniego Sordo i Carlosa del Barrio.

W poniedziałek swoją decyzję ogłosili sędziowie Rally Fafe Montelongo, rozegranej na początku października trzeciej rundy sezonu FIA ERC. Delegat techniczny przedstawił raport, w którym zawarto informacje na temat Hyundaia i20 R5 załogi Ivan Ares/David Vazquez. Trzy z czterech pianek umieszczonych w poszczególnych drzwiach samochodu i mające chronić załogę przed uderzeniem bocznym, nie spełniały wymogów homologacyjnych zarówno pod względem wagi, jak i koloru, gęstości oraz liczby elementów.

Błąd po części wynikał z użycia innego materiału do produkcji pianki, niż dedykowana do i20 R5. Wykorzystano ten przeznaczony do Hyundaia i20 WRC.

Wyników sportowych Rally Fafe Montelongo nie zmieniono. Ares i Vazquez dojechali na trzecim miejscu, drugim w ERC. Załogę ukarano jedynie reprymendą. Zespół przedstawił fakturę zakupu auta w Hyundai Motorsport GmbH. Sędziowie uznali, że to producent jest odpowiedzialny. Jeden z wniosków zawartych w decyzji wskazuje również, że Hyundai ma problemy z kontrolą jakości, a jest w szczególności odpowiedzialny za sprawdzenie wszystkich elementów zapewniających bezpieczeństwo. Przedstawiciele marki przyznali, że nie wiedzą ilu sprzedanych samochodów dotyczy problem wykryty w Fafe.

Zasądzona kara jest wysoka, bowiem wynosi aż 60 tysięcy euro. Połowa z tej kwoty pozostaje w zawieszeniu. Hyundai nie może dopuścić się podobnego wykroczenia w żadnym z rajdów FIA ERC do końca sezonu 2021.