Kolejna Skoda w Rajdzie Węgier

27-letni Austriak, który stanął na podium w ERC 1 Junior w zeszłym roku, w Rajdzie Barum, zajmując szóste miejsce w generalce, skorzysta z samochodu zespołu Eurosol. Na prawym fotelu zasiądzie Gerald Winter.

- To niesamowite uczucie wrócić do ERC - powiedział Wagner, który ma sobą starty również w FIA ERC3 Junior. - Po odwołaniu Rajdu Barum starałem się wziąć udział w innej rundzie mistrzostw Europy. Wygląda na to, że Węgry będą najmocniej obsadzonym rajdem, z tyloma samochodami Rally2 w stawce. Zawody znam tylko z zeszłorocznej relacji na żywo, więc powtórzenie naszego szóstego miejsca z Barum może być trudne. Oczywiście, jak zawsze, damy z siebie wszystko.

- Do tego ciekawie będzie zobaczyć, jak wypadamy w porównaniu z innymi uczestnikami ERC Junior, choć nie zarejestrowaliśmy się w tej grupie, ze względu na fundusze - przekazał.

Rajd Węgier, czwarta runda mistrzostw Europy 2020, odbędzie się w dniach 6-8 listopada.

Tydzień później Wagner wystartuje w domowym Rallye W4.