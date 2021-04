Llarena, triumfator ERC3 Junior i wspólnie z Fernandez najlepszy w ERC3 w 2019 roku, miniony sezon spędził na europejskich odcinkach w aucie klasy R5. Wśród juniorów dysponujących takimi samochodami zakończył rywalizację na trzeciej pozycji - za Oliverem Solbergiem i Gregoire’em Munsterem.

W roku 2021 Llarena i Fernandez pozostaną na trasach FIA ERC. Zapowiadana przesiadka z Citroena C3 do Skody Fabii doszła do skutku. Auto przygotowywać będzie stajnia RaceSeven, ta sama, która obsługuje program Kajetana Kajetanowicza w WRC 3. Głównym sponsorem została firma farmaceutyczna Grupo Farma10. Wsparcie kontynuuje również Real Federacion Espanola de Automovilismo, czyli krajowa federacja.

Odsłonięcie barw nastąpiło w minioną sobotę w kantabryjskim mieście Rada.

- Zawsze nastawiamy się na dwuletni projekt i chociaż rok 2020 był trudny przez wszystko to, co wydarzyło się w związku z pandemią, uważam, iż mamy z Sarą mentalność zwycięzców oraz wszystkie składniki potrzebne, by aspirować do końcowego triumfu - przekazał Llarena podczas prezentacji.

- Wszystko poza zwycięstwem w mistrzostwach Europy trudno będzie uznać za dobry wynik. Nie czuję żadnej presji. Sara i ja zawsze chcemy wygrywać. To, że powiem, iż chcę wygrać ERC w tym roku nie znaczy, że pojawi się dodatkowe obciążenie.

Po przełożeniu Azores Rallye sezon FIA ERC 2021 ruszy najprawdopodobniej od czerwcowego Rajdu Polski.