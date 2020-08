Koniec marzeń Crugnoli

Załoga Citroen Italia uderzyła w bariery na próbie Pico-Greci. C3 R5 straciło dwa koła i niemal kompletnie blokuje drogę. Emil Lindholm, jadący za Włochami, meldował, iż musiał się niemal zatrzymać, mijając uszkodzony samochód.

Do momentu przerwania próby najlepszy czas należał do Aleksieja Łukjaniuka i Dmitrija Jeremiejewa. 5,9 s stracili do Rosjan ubiegłoroczni zwycięzcy: Giandomenico Basso i Lorenzo Granai. Pierwsi na trasie: Oliver Solberg i Aaron Johnston byli gorsi o 15,9 s.

Oes jest wstrzymany.