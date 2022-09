Tom Kristensson, pilotowany przez Andreasa Johanssona, pokazał dobre tempo licząc się w walce o podia we wszystkich trzech rundach ERC, w których brał udział w tym roku. Drugie miejsce w Rajdzie Polski pozostaje jak dotąd najlepszym rezultatem duetu Kowax 2BRally, jeśli chodzi o mistrzostwa Starego Kontynentu.

Przebita opona spowodowała, że Kristensson wypadł z czołówki Rajdu Lipawy. W Rajdzie Barum zaliczył kosztowną wycieczkę poza trasę. Mimo to kierowca Hyundaia i20 R5 pozytywnie ocenia swoje dotychczasowe występy i już rozpoczął pracę nad programem przyszłorocznych startów, który miałby obejmować więcej występów w europejskim czempionacie.

- Pracuję obecnie naprawdę ciężko, abyśmy mogli wykonać kolejny krok - powiedział Kristensson portalowi FIAERC.com. - Oczywiście, chciałbym zaliczyć pełną kampanię w ERC, ale prawda jest taka, że nie wiem jeszcze, co będzie możliwe.

- Miałem kilka dobrych spotkań i przedyskutowaliśmy wiele rzeczy w kontekście przyszłego roku, ale w tej chwili sytuacja ekonomiczna w Szwecji i na całym świecie, zwłaszcza w sektorze energetycznym, jest szalona.

- Myślę, że dla wielu firm nadchodzi trudny okres - kontynuował. - Nikt nie może przewidzieć, co stanie się za miesiąc, a tym bardziej za pół roku. Udało mi się otworzyć wiele drzwi, aby w przyszłym sezonie ruszyć do przodu, ale nadal jest pół na pół, czy to się uda.

Kristensson jeżdżąc dla zespołu Kowax 2BRally ma w tym roku szanse na tytuł w mistrzostwach Polski, do tego doszły pojedyncze starty w Czechach i w Szwecji.

Rozpoczynał sezon przymierzając się do udziału w zaledwie sześciu rajdach, a 31-latek już podwoił tę liczbę co, jak uważa, było kluczem do jego szybkiego rozwoju.

- Pierwotny plan zakładał dwie rundy mistrzostw Szwecji, trzy ERC i jedną WRC - wyjaśnił. - Marzeniem było po prostu przejechanie sześciu rajdów bez żadnych kłopotów i może jedno zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Wyszło tak, że zaliczymy szesnaście imprez i mamy na koncie pięć wygranych.

- W rajdach krajowych poziom jest bardzo wysoki i rywalizujemy z ludźmi, którzy mają dużą wiedzę o tamtejszych oesach, ale mimo to radzimy sobie naprawdę dobrze - uznał. - To zdecydowanie mi pomaga i jak widać, kiedy przystępujemy do rund mistrzostw Europy nasze tempo jest wysokie i jestem bardzo zadowolony z tego, jak nam idzie.

Video: Orlen Rajd Polski 2022