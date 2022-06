Tom Kristensson i Andreas Johansson byli najszybsi na drugim przejeździe odcinka specjalnego Świętajno 2 i przed finałowym Power Stage tracą do liderów - Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka, 10,5s,

- To było niesamowite. Jechało nam się bardzo fajnie, płynnie i bezpiecznie - powiedział Kristensson. - Cisnę, ale nie podejmuję dużego ryzyka. Został jeszcze jeden oes. Będę bardzo zadowolony z tego rajdu.

Trójkę skompletowali Ken Torn i Kauri Pannas (+0,5s) oraz Efren Llarena i Sara Fernandez (+6,4s).

- Zobaczymy. Dajemy z siebie wszystko - powiedział krótko Torn.

- Starałem się jechać szybko, ale również czysto w tych koleinach - mówił Llarena. - Już nie liczymy się w walce z Tornem bo wykręcił tutaj świetny wynik.

Czwarty czas mieli Marczyk i Gospodarczyk.

- Jest dość ciężko. Na poprzednim oesie popełniłem błąd i mieliśmy chłodnicę pełną błota. Mieliśmy dużo szczęścia, że do mety został tylko jeden kilometr i starałem się do niej jakoś dojechać. Trochę się boję kolein, ale wszystko jest pod kontrolą - powiedział Marczyk.

- Niestety na trzy kilometry przed metą przebiliśmy prawą, tylną oponę - informował Tempestini (+7,5s). - Na następnym odcinku postaramy się pojechać szybko.

Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Jeets/Taniel (+9s), Mares/Bucha (+9,6s), Battistolli/Scattolin (+9,7s), Pardo/Perez (+10,2s), Grzyb/Binięda (+12,4s), Chwietczuk/Syty (+13.2s).

- Mocno cisnąłem - przyznał Mares. - Staram się utrzymać Battistollego za mną, więc dobrze, że mamy lepszy czas. Podobał mi się ten odcinek mimo dużych kolein.

- Ten odcinek był zdradliwy, ale ciśniemy. Jesteśmy zadowoleni z czasu - powiedział Grzyb.

Przed finałowym oesem Marczyk ma 10,5s przewagi nad Kristenssonem i 19,1s nad Tornem. Strata Llareny do trójki wzrosła do 13,6s. Hiszpan musi uważać na Tempestiniego, który ustępuje mu o 4,2s. Chwietczuk i Grzyb walczą o szóste miejsce, dzieli ich 2,3s. Mares uciekając przed Battistollim zbliżył się do Grzyba na 4,8s.