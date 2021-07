Po inauguracji sezonu podczas ORLEN 77. Rajdu Polski samochody pozostały w szutrowych specyfikacjach, a rywalizacja przeniosła się na jeszcze szybsze trasy na Łotwie. Rajd Lipawy po raz dziewiąty jest odsłoną europejskiego czempionatu.

Przedsmak rywalizacji zapewnił odcinek kwalifikacyjny Welcome to Latvia o długości 4,61 km. W okolicach Lipawy zebrały się ciemne chmury, ale nawierzchnia pozostała sucha.

Najszybsi byli Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Duet w Skodzie Fabii Rally2 evo wyprzedził Nikołaja Griazina i Konstantina Aleksandrowa o 0,433 s. Trójkę uzupełnili Georg Linnamae i Wołodymir Korsia. Strata do Polaków wyniosła 0,537 s.

- Mam nadzieję, że to wystarczy, by mieć dobrą pozycję. Na Rajdzie Lipawy to bardzo ważne. Robiłem, co w mojej mocy. Czuję się świetnie w samochodzie - powiedział Marczyk.

- Wierzę, że tym razem nie będzie żadnych mechanicznych problemów. Chcę mieć trochę frajdy. Dobry czas Miko. Trudno będzie go złapać - przyznał Griazin.

- Popełniliśmy dwa drobne błędy, ale generalnie wyczucie było niezłe - meldował Linnamae.

Tuż za podium kwalifikacji uplasowali się Fabian Kreim i Frank Christian [+0,855 s]. Piątkę zamknęli Andreas Mikkelsen i Ola Floene [+0,865 s]. Szósty wynik należał do Aleksieja Łukjaniuka i Dmitrija Jeremiejewa [+1,687 s].

- Samochód spisuje się dobrze, ale mi brakuje pewności. Jednak czas wygląda dobrze - przekazał Kreim.

- Wydaje mi się, że będzie się robić coraz czyściej z każdym kolejnym samochodem. Zobaczymy jaka będzie pozycja startowa. Mam nadzieję, że wszyscy zachowają się fair i nikt nie będzie udawał, że popełnił błąd - zastanawiał się Mikkelsen.

- To jak jechać autem 2WD. Każdy kolejny samochód będzie miał lepsze warunki. Przyczepność jest słaba - narzekał Łukjaniuk.

Czasowo wykluczeni z udziału w mistrzostwach świata: Ole Christian Veiby i Jonas Andersson wykręcili siódmy wynik [+1,847 s]. W dziesiątce zmieścili się jeszcze Simone Tempestini i Sergiu Itu [+1,943 s], Raul Jeets i Timo Taniel [+1,949] oraz Nil Solans i Marc Marti [+2,1 s]

- Miło tu być. Miałem trochę problemów na dwóch przejazdach treningowych, ale teraz było lepiej i nie mogę doczekać się jutra - informował Veiby.

- Sam nie wiem. Musimy sprawdzić czas - krótko skomentował Tempestini.

- Bardzo dobrze. Nie było łatwo pojechać bez błędu - przyznał Jeets.

- Mogło być lepiej. Pozycja na drodze nie będzie najlepsza - martwił się Solans.

Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot zajęli dziewiętnaste miejsce [+8,636 s].

- Wciąż pracujemy nad ustawieniami, ale wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku.

W RC3 najszybsi byli Ken Torn i Kauri Pannas, jednocześnie przewodzący stawce (liczącej dwa auta) ERC Junior. Nieco ponad 3,5 s stracili Oscar Solberg i Dale Furniss. Igor Widłak i Daniel Dymurski zajęli trzecie miejsce w klasie [+6,665 s].

Dmitrij Feofanow i Normunds Kokins najlepiej przejechali próbę spośród załóg ERC2. Michał i Jacek Pryczkowie zanotowali piąty wynik [+6,416 s]. Na starcie nie pojawiły się Abarthy 124 Dariusza Polońskiego i Łukasza Sitka oraz Martina Rady i Jaroslava Jugasa. Oba samochody nie przeszły badania technicznego.

W ERC3 pierwszy czas należał do Samiego Pajariego i Marko Salminena. Fin był jednocześnie najszybszym juniorem w „ośce”. Łukasz Lewandowski i Adrian Sadowski mieli siódmy wynik [+4,172 s].

- Myślę, że przejazd był dobry, ale popełniłem falstart. Mam nadzieję, że w rajdzie będzie lepiej - powiedział Lewandowski.

Dziś w programie widnieje jeszcze wybór pozycji na drodze (pierwsza piętnastka), ceremonia startu oraz parada przez Lipawę.

Pierwszy odcinek rajdu ruszy jutro o godzinie 11 czasu polskiego.