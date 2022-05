Zawodnik Team MRF Tyres znajdował się poza czołową dziesiątką po wieczornym superoesie w czwartek, ale wraz z Sarą Fernandez kolejnego dnia wrócili już do ścisłej czołówki.

Ostatecznie zostali sklasyfikowani na drugiej pozycji w trzeciej rundzie FIA ERC rozegranej w miniony weekend. Podczas ostatniego etapu toczyli zaciętą rywalizację Yoannem Bonato i Benjaminem Boulloudem. Finalnie uzyskali identyczny co Francuzi, drugi czas w rajdzie, ale o ich drugim stopniu podium zadecydował fakt, że Llarena miał na swoim koncie wygrany OS2. W zawodach natomiast triumfowali Nil Solans i Marc Marti z przewagą 11,1s.

Llarena prowadzi w klasyfikacji mistrzostw, ma pięć punktów przewagi nad Solansem.

- Wiedzieliśmy, że czeka nas tutaj trudny rajd, ale staraliśmy spisać się jak najlepiej - powiedział Hiszpan. - Bonato zaliczył niesamowite zawody, ale uważam, że my też pojechaliśmy naprawdę dobrze. To pierwsze podium w ERC na nawierzchni asfaltowej dla opon MRF co jest bardzo ważne.

To już kolejny raz, kiedy Llarena zyskał pozycję na ostatnim odcinku specjalnym. Poprzednio w Rajdzie Azorów przeskoczył Ricardo Mourę na Power Stage i wygrał imprezę.

Przyznał jednak, że tym razem podszedł do sprawy nieco bardziej powściągliwie.

- Szczerze mówiąc, cieszyłem się z trzeciego miejsca i myślałem tylko o punktach do klasyfikacji mistrzostw - przekazał. - Jechaliśmy szybko, ale nie na 100 procent. Myślę, że podążaliśmy na jakieś 95 procent naszych możliwości, aby utrzymać koncentrację i nie popełnić żadnych błędów. Bardzo łatwo było mi nad tym zapanować i nie byłem zestresowany. Po prostu zmierzaliśmy w kierunku mety.

W przyszłym miesiącu w Orlen Rajdzie Polski mistrzostwa powrócą na szutry. Czwarta runda ERC, z bazą w Mikołajkach, odbędzie w dniach 10-12 czerwca.

- Prowadzimy w cyklu i myślę, że zbliżamy się do dwóch naprawdę mocnych rajdów dla MRF Tyres w Polsce i na Łotwie - uznał. - Wiem, że będziemy musieli być tam bardzo szybcy, ale jesteśmy gotowi na to wyzwanie.

