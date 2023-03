Araujo przygodę z rajdami zaczął ponad dwie dekady temu. Kariera Portugalczyka pełna jest sukcesów, zarówno na krajowej scenie (siedem tytułów w klasyfikacji generalnej), jak i międzynarodowej (mistrzostwa PWRC w 2009 i 2010 roku).

Już w najbliższy weekend Araujo, pilotowany przez Luisa Ramalho, zmierzy się z europejską czołówką przy okazji Rally Serras de Fafe - pierwszej odsłony FIA ERC 2023. Termin rozgrywania rajdu oraz klimat dystryktu Braga nierzadko fundują załogom deszczowe warunki, zamieniające oesy w błotne przeprawy. I właśnie na to liczy Araujo, rozpoczynając w Fafe walkę o obronę portugalskiego tytułu.

- Mam duże doświadczenie. W rajdach jeżdżę od 23 lat, a wcześniej był jeszcze motocykl w cross-country - opowiada Araujo oficjalnemu serwisowi FIA ERC. - Lubię trudne warunki i w przeszłości właśnie w takich zaliczyłem kilka dobrych rajdów.

- Moja firma ma swoją siedzibę 20 kilometrów od Fafe. Spodziewamy się, że przez cały tydzień będzie padał deszcz, drogi będą śliskie i pojawi się mgła. Będę na to przygotowany i postaram się o dobry wynik.

Przed dwunastoma miesiącami Araujo i Ramalho byli drudzy w generalce. Nie ścigali liderów: Nila Solansa i Marca Martiego, uznając za priorytet zwycięstwo w krajowej klasyfikacji. Podobne podejście 45-letni kierowca zapowiada i na ten rok.

- Powtórzę to, co już mówiłem. Uczestniczę w mistrzostwach krajowych i to dla mnie priorytet. Mamy fantastyczną listę zgłoszeń, z kierowcami z ERC i WRC, więc zapowiada się wielka walka o najwyższy stopień podium. Jestem bardzo zmotywowany.

- Dobrze znam odcinki i bardzo lubię ten rajd, więc postaram się zaprezentować swoją właściwą prędkość i zobaczymy, co się wydarzy. Jeśli przy odrobinie ryzyka zwycięstwo będzie możliwe, oczywiście podejmę je. Jednak dopiero ostatniego dnia będziemy wiedzieć, jaka jest nasza pozycja i prędkość względem innych kierowców.

Rally Serras de Fafe ruszy w piątek. Przed właściwą rywalizacją rozegrany zostanie odcinek kwalifikacyjny decydujący o kolejności startowej do sobotniego etapu.

