Karta odwróciła się na drugim przejeździe najdłuższego w rajdzie oesu Wieliczki. Griazin złapał dwa kapcie i stracił nie tylko ponad 50 sekund, ale także pozycję lidera, którą przejął jego rodak – Aleksiej Łukjaniuk, pilotowany przez Aleksieja Arnautowa (Citroen C3 Rally2). Na drugim miejscu pierwszy etap zakończyli Norwegowie – Andreas Mikkelsen i Ola Floene (Skoda Fabia Rally2), a najszybszymi z Polaków są Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, sklasyfikowani na trzecim miejscu.

Griazin i Aleksandrow prowadzili w ORLEN 77. Rajdzie Polski już od piątkowego wieczora, kiedy to wygrali inauguracyjny oes rozgrywany na torze Mikołajki Arena (2,5 km). To było jednak tylko preludium do imponującej jazdy jaką dziś zaprezentowali. Zwycięzcy Rajdu Polski z 2018 r. wręcz nokautowali utytułowanych i doświadczonych rywali na odcinkach specjalnych pierwszej pętli (Świętajno - 18,2 km, Olecko - 17,16 km, Wieliczki - 28,7 km). Już po OS 4 Griazin miał 35,9 sekundy przewagi nad Łukjaniukiem – dwukrotnym mistrzem Europy i triumfatorem poprzedniej edycji Rajdu Polski. Sklasyfikowany na trzecim miejscu Andreas Mikkelsen tracił do Griazina już blisko minutę (+52,2 s).

Na drugiej pętli przewaga Griazina nie była już tak wyraźna, ale i tak kierowca Volkswagena zdołał odskoczyć rywalom na kolejne 4,6 sekundy. Zgodnie z przewidywaniami, kluczowy dla losów dzisiejszej rywalizacji w ORLEN 77. Rajdzie Polski był drugi przejazd najdłuższego w rajdzie oesu Wieliczki. Szutrowa droga była już w znacznie gorszej kondycji niż podczas pierwszej pętli, zatem znacznie łatwiej było przebić oponę czy uszkodzić samochód. Nie ustrzegł się tego właśnie Griazin, który „złapał kapcia” w obu przednich kołach i nie tylko nie zdołał utrzymać prowadzenia w rajdzie, lecz także nie ukończył pierwszego etapu, ponieważ z dwoma uszkodzonymi oponami nie mógł wrócić do serwisu. Zgodnie z zasadami będzie mógł powrócić do rywalizacji w niedzielę.

Nowym liderem został Aleksiej Łukjaniuk, a pozycję wicelidera przejął Andreas Mikkelsen. Pierwszy etap zakończyła widowiskowa rywalizacja na oesie Mikołajki Arena (2,5 km), którą na swoje konto zapisali Polacy – Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski (Skoda Fabia Rally2).

- To miłe uczucie kończyć etap w roli lidera. Jestem zadowolony ze strategii jaką dziś realizowaliśmy – komentował Aleksiej Łukjaniuk.

– Ten etap był dla nas OK. Uczyłem się nowych opon, więc nie mogłem zrobić dużo więcej – tłumaczył Andreas Mikkelsen.

– Jestem bardzo zadowolony, dziś wszystko poszło zgodnie z naszym planem. Teraz czas na krótki odpoczynek i jutro znowu będziemy cisnąć na 100 proc. – deklarował Mikołaj Marczyk, kierowca ORLEN Team i najszybszy z Polaków.

Tegorocznej edycji Rajdu Polski nie ukończyli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel, którzy rozbili swoją Skodę Fabię Rally2 na OS 7. Siódma próba została ponownie przerwana po wypadnięciu z trasy jednej z załóg, w skutek czego ucierpiały dwie osoby stojące przy trasie. Poszkodowanym błyskawicznie udzielono pomocy medycznej i przetransportowano do szpitali w Ełku i Suwałkach.

W klasyfikacji ProfiAuto RSMP Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wyprzedzają Wojtka Chuchałę i Sebastiana Rozwadowskiego o 30,8s. Grzegorz Grzyb i Michał Poradzisz tracą 2.23.8. Adrian Chwietczuk i Jarosław Baran są piętnaście sekund za trójką. Na kolejnych pozycjach są sklasyfikowani Kotarba/Kotarba (+4:04.0), Szeja/Szeja (+4:11.3), Kasperczyk/Syty (+4:47,9), Kołtun/Pleskot (+5:00.5), Lubiak/Dachowski (+5:22.3), Gabryś/Janik (+5:34.1).

Klasyfikacja ORLEN 77. Rajdu Polski po OS 8:

1. Łukjaniuk/Arnautow (RUS/RUS, Citroen C3 Rally2) +01:10:23,2

2. Mikkelsen/Floene (NOR/NOR, Skoda Fabia Rally2) +29,7s

3. Marczyk/Gospodarczyk (POL/POL, Skoda Fabia Rally2) +1:15,6

4. Chuchała/Rozwadowski (POL/POL, Skoda Fabia Rally2) +1:46,4

5. Solans/Marti (ESP/ESP, Skoda Fabia Rally2) +2:22,3

6. Herczig/Ferencz (HUN/HUN, Skoda Fabia Rally2) +2:38,6

7. Bonato/Boulloud (FRA/FRA, Citroen C3 Rally2) +2:41,9

8. Llarena/Fernandes (ESP/ESP, Skoda Fabia Rally2) +2:43,9

9. Cais/Zakova (CZE/CZE, Ford Fiesta Rally2) +2:46,2

10. Scandola/D’Amore (ITA/ITA, Hyundai i20 R5) +3:27,9

ORLEN 77. Rajd Polski