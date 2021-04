Russian Rocket zapowiada walką o obronę tytułu, chcąc tym samym sięgnąć po trzeci końcowy sukces w mistrzostwach Starego Kontynentu. Wsiądzie do Citroena C3 Rally2 wyposażonego w opony Pirelli, ponownie przy współpracy z zespołem Sainteloc. Pilotem będzie Aleksiej Arnautov.

Od inauguracji ERC w 1957 roku tylko Kajetan Kajetanowicz, Luca Rossetti i Sobiesław Zasada trzykrotnie zdobyli upragniony tytuł.

- To powinien być ekscytujący rok i wierzę, że czeka nas zacięta rywalizacja z bardzo mocnymi kierowcami - powiedział 40-latek. - Postaramy się być jak najbardziej konkurencyjni i dobrze się bawić. Cieszę się też, że widzę kalendarz z ośmioma wydarzeniami, tak jak poprzednio. Nie mogę doczekać się rozpoczęcia rajdów.

Łukjaniuk, który wygrał Rally di Roma Capitale i Rally Fafe Montelongo w drodze po tytuł w sezonie 2020, dziękuje partnerom za możliwość zrealizowania tegorocznej kampanii: - Jestem naprawdę podekscytowany, mogąc ogłosić, że nadal współpracujemy z Citroënem i dziękuję im za wsparcie. W zeszłym roku to był wspaniały wynik i osiągnęliśmy kamień milowy, odnosząc zwycięstwo w Rajdowych Mistrzostwach Europy. Dziękuję naszym sponsorom, firmom Coolstream, Hortex i Pirelli, naszym mniejszym partnerom, agencji Space Travel i AutoSportMedia oraz oczywiście Saintéloc.

Arnautov w zeszłym roku zaliczył z Łukjaniukiem zamykający sezon Rajd Wysp Kanaryjskich.

- Cieszę się, że wróciłem do gry - powiedział 43-latek. - Zawsze miło jest być częścią zespołu, zwłaszcza w tak malowniczych miejscach, gdzie odbywa się większość rajdów. Nie jest mi łatwo przystąpić do wszystkich wydarzeń, ale sprawdzimy, czy jest to wykonalne.

FIA ERC 2021 rusza od Rajdu Azorów w dniach 6-8 maja.