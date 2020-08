Łukjaniuk: Trzecie miejsce to maksimum

Zwycięzca Rally di Roma Capitale rozpoczął szutrowy rajd od nieco dalszych pozycji z dziewiątym czasem na piątkowym odcinku kwalifikacyjnym.

Udało mu się jednak osiągnąć dobre wyniki za kierownicą Citroena C3 R5 stopniowo wspinając się w klasyfikacji rajdu. Ostatecznie był trzeci i utrzymał prowadzenie w mistrzostwach, z czteropunktową przewagą nad Oliverem Solbergiem.

- Nie mogłem zrobić więcej - powiedział Rosjanin. - Oliver jest tutaj dość szybki z dużą ilością testów i treningów na koncie.

- My mieliśmy jeden dzień testów, Mads Østberg też i prezentowaliśmy mniej więcej to samo tempo, co on - kontynuował.

- Nie mogliśmy zrobić nic więcej, ponieważ jechaliśmy całkowicie na granicy. Nie można wygrać wszystkiego. Jestem zadowolony ze zwycięstwa w Rzymie i z trzeciego miejsca tutaj. To maksimum, które mogliśmy osiągnąć i nie mam żadnych zastrzeżeń. Mogło być jeszcze gorzej, bo w kwalifikacjach dwa dni temu byłem na dziewiątej pozycji, ale teraz jesteśmy na podium. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się pudła, więc jestem zadowolony z moich osiągów, z samochodu i opon. Dziękuję wszystkim. W sumie to był dobry weekend.

Rajd Lipawy był drugim rajdem Łukjaniuka z nowym pilotem Dmitrijem Eremeevem.