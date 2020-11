Łukjaniuk walczy o punkty

Najdłuższa w niedzielnym harmonogramie, próba Telkibanya-Rakodo w całości była wykorzystywana w roku ubiegłym.

Nieco ponad 13 km najszybciej przejechali Łukjaniuk i Jeremiejew. W klasyfikacji ERC Rosjanie wyprzedzili Calluma Devine’a i Jamesa Fultona [+0,9 s]. Oliver Solberg i Aaron Johnston byli wolniejsi o 1,5 s.

Simon Wagner i Gerald Winter zakończyli udział w rajdzie poza drogą. Załodze nic się nie stało.

Czwarty czas należał do Niki Mayr-Melnhofa i Poldiego Welsersheimba [+3,3 s], a piąty do Erika Caisa i Jindriski Zakovej [+4,0 s]. Powracający do rywalizacji po wczorajszej kraksie, Emil Lindholm i Mikael Korhonen wykręcili szósty wynik [+4,5 s]. Liderzy rajdu - Andreas Mikkelsen i Ola Fløene zremisowali z Gregoirem Munsterem i Louisem Louką [+7,8 s].

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zameldowali się na mecie OS11 z trzynastym czasem w ERC [+19,2 s], siódmym w ERC1 Junior.

W połowie pierwszej niedzielnej pętli prowadzi Mikkelsen, przed Breenem [+32,7 s], Munsterem [+1.33,0], Herczigiem [+2.10,9] i Mayr-Melnhofem [+2.21,9]. Marczyk przesunął się na piętnaste miejsce [+5.03,5].