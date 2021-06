We wtorek podczas testów przed pierwszą rundą Rajdowych Mistrzostw Europy mieli wypadek. Załodze nic się nie stało. Natomiast Sainteloc Junior Team został zmuszony do podstawienia zastępczego Citroena C3 Rally2.

- Testy rozpoczęliśmy normalnie, zgodnie z planem - wyjaśnił Łukjaniuk. - Wprowadziliśmy kilka zmian w ustawieniach i odczucia poprawiały się. W prawym zakręcie przez szczyt, tuż przed hopą, samochód zanurkował przodem, stracił przyczepność i skoczyliśmy prawie prosto. To część gry. Podczas testów niektóre zmiany w ustawieniach mogą iść w dobrym kierunku, a czasami w złym.

- Przejechaliśmy tylko 25 kilometrów, więc nie mogę być zadowolony z naszego dnia testowego. Tak czy inaczej Sainteloc Junior Team przywiezie drugi samochód, który dotrze w czwartek rano. Będzie czas na przygotowanie oklejenia, dostosowanie auta do specyfikacji szutrowej, ustawienie foteli i przygotowanie się do badania kontrolnego, abyśmy mogli w piątek przystąpić do przejazdów treningowych. Koniec końców nie ma wielkiego dramatu oprócz dziury w moim napiętym budżecie.

Przejazdy treningowe odcinka kwalifikacyjnego ORLEN 77. Rajdu Polski rozpoczną się w piątek od godziny 12.30.

→ Galeria zdjęć z testów przed ORLEN 77. Rajdem Polski