Od sezonu 2021 w mistrzostwach Europy ERC1 Junior zostało przekształcone w ERC Junior. W ramach tej kategorii, kierowcy rywalizują w nowej generacji samochodach Rally3. Ta zmiana ma na celu uczynienie udział w rajdach międzynarodowych, w autach z napędem na cztery koła, bardziej dostępnym na młodych zawodników i oferuje bardziej osiągalny krok w karierze, dla kierowców po startach w ERC3 Junior lub mistrzostwach krajowych.

M-Sport Polska jest pierwszą firmą, która zaprojektowała, opracowała i zbudowała samochód zgodnie z nowymi przepisami FIA Rally3 na 2021 rok.

W Rajdzie Polski, który otworzył tegoroczne mistrzostwa Starego Kontynentu, w klasie 3 za kierownicą Forda Fiesty Rally3, triumfował Jon Armstrong, pilotowany przez Phila Halla.

- To bardzo dumny moment dla M-Sportu i M-Sportu Polska, odnosząc pierwsze zwycięstwo w kategorii Rally3 w mistrzostwach Europy samochodem zbudowanym i opracowanym w Polsce - powiedział dyrektor krakowskiego oddziału M-Sportu, Maciej Woda. - Myślenie takie, biorąc pod uwagę, że dzieje się to na stulecie Rajdu Polski, jest tym bardziej trafne.

- Jon Armstrong i Phil Hall zrobili na mnie ogromne wrażenie w Rajdzie Polski - dodał. - Nie jest tajemnicą, iż Jon jest konkurencyjny w samochodach z napędem na cztery koła, co widzieliśmy w Niemczech w 2017 roku. W podobnej sytuacji, co wtedy, Jon wsiadł do Fiesty Rally3 przy bardzo ograniczonej ilości testów, ale od razu złapał tempo. Ciężko wyjaśnić, jakie to jest trudne, ale to wspaniałe osiągnięcie. Ma za sobą wyjątkowy weekend i jego zwycięstwo jest w pełni zasłużone.

Polecane video: