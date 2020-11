Zwycięstwo Torna i Pannasa to 50 triumf w klasie dla Fiesty Rally4 od jej rajdowego debiutu w czerwcu 2020 roku.

Trzecia wygrana w czterech dotychczasowych rundach mistrzostw Europy oznacza dla Torna i Pannasa dalsze umocnienie się na pozycjach liderów w ERC3, jak i ERC3 Junior. Ich przewaga nad rywalami wynosi 33 punkty. Zakłada się, że w cyklu pozostały jeszcze dwa rajdy. Do końcowej klasyfikacji ERC3 Junior liczą się cztery najlepsze rezultaty, a w ERC3 pięć.

Maciej Woda, dyrektor zespołu M-Sport Polska, powiedział: - Tempo i poziom, jaki Ken i Kauri osiągnęli w ten weekend, były po prostu fenomenalne. Odnieśliśmy 50 zwycięstw w kategorii dzięki Fieście Rally4. Biorąc pod uwagę, że samochód zadebiutował w rywalizacji w czerwcu, jest to niesamowite osiągnięcie. Pragnę bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu, kierowcom zasiadającym w Fiestach Rally4, klientom, a w szczególności wszystkim w M-Sport Polska.

- W tej chwili stoimy przed tak wieloma wyzwaniami, ale to nikogo nie odstrasza - dodał. - Rajd Węgier rzucił absolutnie wszystko, co miał do zaoferowania kierowcom w ERC w ten weekend, a nasza bardzo utalentowana estońska załoga stanęła na wysokości zadania i była o krok przed wszystkimi w ERC3 Junior. Kiedy zobaczyłem warunki na odcinkach i czasy, jakie Ken uzyskiwał w porównaniu z naszymi rywalami, spoglądałem na to z niedowierzaniem. Do tego, mimo przebitej opony, utrzymanie minutowej przewagi po całym dniu rajdu jest niezwykłe.

- Udowodnili, że Fiesta Rally4 to samochód zdolny do wygrywania rajdów na każdej nawierzchni w każdych warunkach. Ken i Kauri zajmują teraz bardzo mocną pozycję w mistrzostwach, na co zasłużyli, gratulacje - zakończył.

- Cały weekend był dla nas naprawdę dobrą lekcją. Zdobyliśmy wiele cennej wiedzy na przyszłość. Weekend minął naprawdę dobrze, mimo że mieliśmy dwa kapcie, ale to część rajdu, która sprawiła, że pracowaliśmy jeszcze mocniej. Fiesta Rally4 spisała się jak zawsze bardzo dobrze, ogromne podziękowania dla zespołu M-Sport Polska, który wykonał świetną robotę przez cały weekend. Pracuję z Fiestą od dłuższego czasu i wspaniale jest zobaczyć, jak jest rozwijana. To naprawdę konkurencyjny samochód, a 50 zwycięstw Fiesty Rally4 w klasie to dla mnie chwila dumy. To wspaniałe osiągnięcie M-Sport Polska.