W rajdzie niezmiennie tempo dyktują liderzy - Aleksiej Łukjaniuk i Aleksiej Arnautow. Efren Llarena i Sara Fernandez są 41,1s za załogą Citroena C3 Rally2.

Natomiast Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, po wykręceniu trzeciego czasu na OS13, zbliżyli się do hiszpańskiej załogi, z którą walczą o wicemistrzostwo Europy w klasyfikacji kierowców i mistrzostwo Europy w klasyfikacji pilotów, na 4,5s. Na Telde "Tradición del Motor" odrobili do nich 1,9s. Do końca rajdu pozostały cztery odcinki specjalne.

- To była ekscytująca próba. W niektórych miejscach szybka, a zarazem techniczna. To był dobry przejazd - powiedział Łukjaniuk.

- Nie jest źle - stwierdził Efren Llarena. - Tym razem ciężko było z uzyskaniem właściwego tempa. To był zdradliwy oes

- Ten odcinek był nowy dla większości z nas. W niektórych miejscach starałem się przycisnąć, a w innych nie miałem właściwego tempa. Zobaczymy, jak będzie nam szło po południu - powiedział Marczyk.

Enrique Cruz i Yeray Mujica Eugenio są sześć sekund za Polakami.

Kolejne miejsca w rajdzie zajmują: Campedelli/Canton (+55,2s) oraz Ares/Vazquez (+1:06.8). Po uzyskaniu drugiego czasu na OS13, na siódme miejsce awansowali Nil Solans i Marc Marti (+1:21.9).

Daniel Chwist i Kamil Heller są sklasyfikowani na 21 pozycji. Dariusz Poloński i Łukasz Sitek zajmują szóste miejsce w ERC2.