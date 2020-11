Choć załoga Orlen Team pierwszy raz weźmie udział w Rajdzie Węgier, tutejsze odcinki specjalne nie są dla nich nowe. W sezonie 2019, po zdobyciu tytułów Mistrzów Polski, uczestniczyli w zapoznaniu z trasą.

- Będziemy mieć tu do czynienia z niezwykle trudnymi warunkami, co pokazała zeszłoroczna edycja tego rajdu. Wszystko wskazuje na to, że teraz będzie podobnie - powiedział Mikołaj Marczyk. - Musimy być czujni, bo drobny błąd może kosztować bardzo dużo. Wszyscy zawodnicy, którzy startowali tutaj w zeszłym roku, mają pewną przewagę. Mamy nadzieję wejść w rajd bez większych problemów i przejechać go równym tempem. Uważamy, że jest to klucz do dobrego wyniku tutaj na Węgrzech.

- Oczywiście będzie to wymagający rajd, bo w niektórych miejscach będzie dużo błota i ziemi. To nie tylko rajd po asfalcie, w niektórych miejscach bowiem jest szuter, a drogi bywają w złym stanie. Dodatkowo dla mnie będzie to pierwszy raz na nocnych oesach, co też jest ważne dla mojego rozwoju i cieszę się z tego. Dołożymy wszelkich starań, aby być na mecie rajdu, ponieważ bardzo ważne jest, zdobycie jak największej ilości doświadczenia, a także walka i sięgnięcie po dobry wynik - dodał.

Szymon Gospodarczyk dodaje: - Wygląda na to, że przed nami najtrudniejszy rajd w tym roku. Rajd asfaltowy w moim odczuciu bardziej, jak rajd szutrowy.

W ERC 1 Junior Marczyk i Gospodarczyk będą mieli ośmiu rywali.

Video: Mikołaj Marczyk i Szymon Gopodarczyk po testach przed rajdem:

Video: Testy przed Rajdem Węgier