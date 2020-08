Marczyk i Gospodarczyk na mecie drugiej rundy FIA ERC

Podczas Rajdu Liepāja zawodnicy mieli do pokonania 10 odcinków specjalnych podczas dwóch dni rywalizacji. Dla Miko Marczyka był to drugi start w debiutanckim sezonie Mistrzostw Europy.

- Oceniam ten występ, jako bardzo udany, szczególnie że debiutujemy tutaj, zbieramy doświadczenie, jak we wszystkich rajdach tegorocznych Mistrzostw Europy. Tempo nauki było bardzo duże i po tych dwóch dniach jestem znacznie lepszym kierowcą na szutrze. Wierzę w to, że gdy tu wrócimy w przyszłym roku, to będziemy w stanie walczyć o naprawdę wysokie pozycje i utrzymywać stałe, wysokie tempo przez cały rajd – powiedział Miko Marczyk.

Szutrowe zmagania rozpoczęły się piątkowym odcinkiem kwalifikacyjnym. Był to bardzo dobry początek w wykonaniu Marczyka i Gospodarczyka i 2. miejsce w klasyfikacji generalnej. Taki wynik oznaczał możliwość wybrania pozycji startowej na kolejny dzień - w sobotę załoga ORLEN Team wyjechała na trasę jako 14. auto.

Na pierwszych dwóch odcinkach specjalnych Marczyk i Gospodarczyk realizowali plan rozsądnej jazdy, poznawania tras i stopniowego zwiększania tempa, zajmując kolejno 4. i 3. miejsce na odcinkach w klasyfikacji juniorskiej. Dobrą passę przerwała przebita opona na czwartym kilometrze trzeciego odcinka i konieczność zmiany koła na trasie, co wygenerowało dużą w przypadku tej dyscypliny stratę, wynoszącą ponad dwie minuty.

W niedzielę na zawodników czekało 6 odcinków specjalnych. Już od samego początku załoga ORLEN Team prezentowała szybkie tempo, notując czasy w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej wśród zawodników startujących między innymi w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Pierwsza pętla drugiego dnia rajdu to trzy szybkie oesy, na których Marczyk i Gospodarczyk notowali kolejno 3. i dwa razy 2. miejsce wśród juniorów. Finałowa rozgrywka Rajdu Liepaja rozpoczęła się od zwycięstwa w klasyfikacji ERC1 junior na 8. odcinku specjalnym. Ostatnie dwa oesy załoga ORLEN Team zakończyła kolejno na 2. i 5. miejscu wśród juniorów.

- Jestem szczęśliwy, bo po wczorajszych przygodach, dziś pokazaliśmy swój potencjał i to, że stać nas na wygrywanie odcinków specjalnych. Był to nasz debiut na Rajdzie Liepāja i tej szutrowej, piekielnie szybkiej trasie. Jestem zadowolony, że dowieźliśmy ten wynik do mety - powiedział Szymon Gospodarczyk

W końcowej klasyfikacji drugiej rundy Mistrzostw Europy Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajęli 6. miejsce w klasyfikacji juniorów i 13. miejsce w klasyfikacji generalnej. Kolejny start w cyklu rozpocznie się 17 września na Azorach.

informacja prasowa