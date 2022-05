Marczyk i Gospodarczyk po dwóch latach spędzonych na trasach europejskiego czempionatu przenieśli się w tym sezonie do mistrzostw świata. Duet Orlen Team koncentruje swoje wysiłki na kategorii WRC 2.

Ogłoszony w połowie marca program Marczyk rozpoczął od Rajdu Chorwacji. Razem z Gospodarczykiem zajął dziewiąte miejsce w WRC 2 Open. Łodzianin był piątym juniorem tej samej kategorii. Już w czwartek przed dwukrotnymi mistrzami Polski kolejny sprawdzian - tym razem na portugalskich szutrach.

Z kolei w czerwcu Marczyk i Gospodarczyk pokażą się rodzimej publiczności. Wezmą udział w Orlen 78. Rajdzie Polski - trzeciej rundzie RSMP oraz czwartej odsłonie mistrzostw Europy. Przed rokiem w mazurskim klasyku zajęli trzecie miejsce.

- W tym roku wystartujemy w Orlen 78. Rajdzie Polski. To będzie dla nas wspaniałe wydarzenie - przekazał Marczyk. - Startujemy w tym roku w mistrzostwach świata WRC, ale nie mogło nas zabraknąć na wielkim święcie rajdów w Mikołajkach. Chcemy dumnie reprezentować naszego partnera, markę Orlen, już w czerwcu, na najpiękniejszych trasach rajdowych na świecie.

- To będzie nasz czwarty start w Rajdzie Polski - miły powrót do mistrzostw Europy. Dobrze czujemy się z Szymonem na mazurskich trasach i na pewno damy z siebie wszystko. Można powiedzieć nieco w żartach, że w ramach przygotowania będziemy mieli dwa rajdy WRC w Portugalii i na Sardynii. Wierzę w to, że te starty zaprocentują później w Mikołajkach i będziemy mogli cieszyć oczy polskich kibiców.

- Rajd Polski zawsze jest dla mnie czymś wyjątkowym - przyznał Gospodarczyk. - Spotkanie z polskimi kibicami, największa motorsportowa impreza w kraju. To czerwiec, Mazury - klimat tego rajdu jest wyjątkowy. Nigdzie nie startuje się lepiej niż w domu. W zeszłym roku zajęliśmy w Rajdzie Polski trzecie miejsce, za Aleksiejem Łukjaniukiem i Andreasem Mikkelsenem. Wierzę w to, że w tym roku powalczymy o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.

- Rajd Polski wpisał się na stałe do naszego rajdowego kalendarza. Pojawiliśmy się tam z Miko w 2018 roku i od tej pory pojawiamy się na każdej edycji. Bardzo lubimy ten rajd - to jedna z najlepszych imprez w tej części Europy i podkreślają to też zawodnicy z zagranicy. Oni też bardzo lubią przyjeżdżać do Mikołajek, to dla nich wielka gratka. Te szybkie zakręty, hopki, pośród pól i mazurskich jezior w czerwcowym słońcu - to coś wspaniałego.

Orlen 78. Rajd Polski odbędzie się w dniach 10-12 czerwca. W programie widnieje czternaście odcinków specjalnych o łącznej długości nieco ponad 188 kilometrów.

