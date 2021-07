Ostatnią sekcję drugiej rundy sezonu FIA ERC 2021 rozpoczął ponowny przejazd odcinka Paplaka (Neste) - najdłuższej dzisiejszej próby.

Blisko 18,5 km najszybciej przejechali Griazin i Aleksandrow. Jedynie pół sekundy stracili Andreas Mikkelsen i Ole Floene. Trzeci wyniki należał do Aleksieja Łukjaniuka i Dmitrija Jeremiejewa [+1,2 s]. 3,3 s wolniej od Griazina oes przejechali Erik Cais i Jindriska Zakova, wyprzedzając Craiga Breena i Paula Nagle o 0,6 s.

- Wszystko dobrze. Jest bardzo ślisko. Nie wiem czemu. Może z powodu innych opon. Jedziemy bezpiecznie - zapewniał Griazin.

- Robimy, co możemy. Zmieniliśmy trochę notatki, oglądając onboard. Jestem zadowolony - skomentował Mikkelsen.

- Tak, dzięki zespołowi samochód jest jak nowy. Żadnych problemów. Dobry przejazd, choć musieliśmy omijać kamienie - meldował Łukjaniuk.

- Próbowałem przycisnąć. W 2019 roku miałem na tym oesie duży wypadek, więc chciałem sam siebie przekonać, że umiem tu pojechać szybko - opowiedział Cais.

- Daję z siebie wszystko. Nie mamy już nic w zanadrzu - przyznał Breen.

Drugą piątkę dziesiątego odcinka otworzyli Norbert Herczig i Ramon Ferencz [+5 s]. Węgrzy o 0,3 s pokonali Gregoire’a Munstera i Louisa Loukę. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zremisowali z Eerikiem Pietarinenem i Anttim Linnaketo [+7,7 s]. W dziesiątce próby zmieścili się jeszcze Simone Tempestini i Sergiu Ito [+8,2 s].

- Bardzo nam się podobało. Samochód jest w porządku i teraz zdaję sobie sprawę, jak szybko mogę jechać po tych odcinkach - cieszył się Herczig.

- Czysty przejazd i jesteśmy zadowoleni. Zerkamy też na Efrena i Andreasa. Postaramy się powalczyć do końca - zapowiedział Marczyk.

- Lubimy oesy tego typu. Zmieniliśmy też ustawienia i wyczucie jest lepsze. To trudny rajd - stwierdził Tempestini.

Po OS10 stawce przewodzi Griazin i powiększył przewagę nad Breenem do 19,1 s. Łukjaniuk odstaje o 32,4 s. Piąty Marczyk [+1.12,2] traci do Efrena Llareny i Sary Fernandez 20,3 s. Mikkelsenowi brakuje do Polaka już tylko 7,8 s. Wciąż nie wiadomo czy minutowa kara przyznana Norwegowi zostanie anulowana.