Mistrzostwa Europy idealne dla Rally2

Po zajęciu ósmego miejsca w klasyfikacji generalnej w Rajdzie Azorów, w debiucie meksykańskiego kierowcy w ERC, w dniach 1-3 października na Guerrę i jego pilota Daniela Cué’a czeka Rally Serras de Fafe e Felgueiras. Wystartują w Skodzie Fabii Rally2 evo obsługiwanej przez RaceSeven.

- Właśnie wracamy do startów po półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią i odbudowuję swoje tempo - powiedział Guerra. - To nowe i bardzo duże wyzwanie, więc stoczę własną walkę poznając i starając się zrozumieć Skodę Fabię Rally2 evo. Będę próbował poprawiać swoje rezultaty podczas drugich przejazdów oesów.

Po startach w Rajdowych Mistrzostwach Świata, 36-letni Guerra wykorzystuje Rally Serras de Fafe e Felgueiras do kontynuowania aklimatyzacji w ERC i w międzynarodowej rywalizacji po długiej nieobecności sportowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

- To był szalony czas, a pandemia oznaczała, że moje plany zostały wstrzymane, nie mogłem nic robić, nie mieliśmy możliwości przyjazdu do Europy przez wiele miesięcy. Nie było opcji na testy, nie mówiąc już o udziale w rajdzie. Teraz jestem naprawdę szczęśliwy, że wróciłem - dodał Guerra.

- Jestem zupełnie nowy w tych mistrzostwach, nie znam wielu przepisów, ale mają tu bardzo dobrych kierowców, takich jak Andreas Mikkelsen i Dani Sordo oraz innych czołowych zawodników. Mistrzostwa Europy są wymagające. W tej chwili, jeśli chcesz jeździć samochodem Rally2, to jest odpowiednie miejsce - uznał.

Szutrowy mistrz Hiszpanii z 2010 roku dodaje: Zaliczyłem już Azory, teraz czekam na Fafe i patrzymy na ERC jako nowe wyzwanie na przyszły rok. Przygotowujemy się do powrotu na międzynarodowym poziomie w pełnym wymiarze czasu. Mistrzostwa Europy to seria z bardzo szybkimi kierowcami, więc muszę wykręcić kilka dobrych czasów i zobaczyć, na co nas stać.

Podczas gdy Rally Serras de Fafe e Felgueiras będzie nowym wpisem w CV Guerry, ma on doświadczenie z częścią trasy. Trzykrotnie bowiem rywalizował w Vodafone Rally de Portugal, odkąd impreza powróciła na północ kraju.

