Przy wsparciu hiszpańskiej federacji RFEDA (Real Federacion Espanola de Automovilisimo), Oscar Palomo Ortiz zdobył w zeszłym sezonie mistrzostwo Europy w kategorii ERC4. To była jego pierwsza w karierze kampania poza Hiszpanią i szansa na rywalizację w międzynarodowych imprezach asfaltowych i szutrowych. Zasiadał za kierownicą Peugeota 208 Rally4.

Jego dobre występy w ubiegłym roku przełożyły się na poskładanie programu startów w Supercampeonato de Espana de Rallyes (S-CER) 2023. Do tego przesiądzie się z rajdówki Rally4 do Rally2. Poprowadzi Hyundaia i20 N, wspierany przez Hyundai Motorsport oraz hiszpańskiego przedstawiciela tej marki.

- Mistrzostwa Europy pomogły mi w otrzymaniu tegorocznej szansy dlatego, że rundy ERC są bardzo zróżnicowane - powiedział Palomo, którego występy w europejskiej serii były możliwe dzięki stypendium za triumf w krajowym cyklu dedykowanym dla młodych zawodników Beca Junior R2 RFEdA 2021. - Trzeba wspiąć się na wysoki poziom, aby dostosować się do rajdów o różnej charakterystyce. To nabyte doświadczenie pozwoliło mi w awansie do maszyny Rally2. To ważne, aby jeździć w ERC.

20-latek po raz pierwszy posmakował i20 N Rally2 podczas dwudniowego testu na początku tego miesiąca. Opisał auto jako „fantastyczne”.

- Kiedy zaczynałem starty w rajdach, moim marzeniem było spróbowanie Rally2 i udało się spełnić to marzenie - podkreślił Palomo. - To prawda, że następnym jest Rally1, ale to jest trudniejsze i wymaga czasu. Natomiast Hyundai i20 N Rally2 jest fantastyczny i zespół podstawił mi pojazd, który był bardzo łatwy w prowadzeniu.

- To prawda, że jeżdżę szybko, ale muszę poznać samochód, ustawienia itp. - wskazał Hiszpan. - W pierwszych rajdach będę koncentrował się na nauce, ale w połowie mistrzostw spróbuję już przycisnąć.

Nawiązał współpracę ze stajnią Sports&You, która wystawi Hyundaie w S-CER również dla Ivana Aresa, Pepe Lopeza i Surhayena Pernii.

Trzecią odsłoną hiszpańskich zmagań będzie Rajd Wysp Kanaryjskich, a więc druga runda Rajdowych Mistrzostw Europy (4-6 maja). Palomo już zaciera ręce na możliwość porównania się z uczestnikami ERC.

- Wziąłem udział w tym rajdzie w zeszłym sezonie. To bardzo dobra impreza, idealna wręcz, by czerpać frajdę z jazdy w tej klasie na wspaniałych oesach Rally Islas Canarias. Generalnie mój program zakłada w tym roku starty w Hiszpanii, ale może spróbujemy przystąpić jeszcze do którejś z rund ERC. Tego jednak na razie nie jestem pewien - mówił dalej.

W kontekście udziału w krajowym czempionacie, dodał: - Te mistrzostwa składają się a dobrych, trudnych rajdów, a poziom kierowców jest na najwyższym poziomie ze względu na ich duże doświadczenie. To pomoże mi w rozwoju, aby w kolejnym roku przeskoczyć do innej serii. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają.

