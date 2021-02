Promotor ERC - Eurosport Events, ściśle współpracował z FIA i organizatorami wybranych rajdów, w celu wprowadzenia koniecznych zmian w tegorocznym harmonogramie.

Oprócz nowego terminu rundy na Azorach, która w kalendarzu zajmie miejsce Rally Islas Canarias, Rally Serras de Fafe e Felgueiras, który pierwotnie miał otworzyć sezon, został przesunięty na termin 24-26 września. Natomiast rajd na Gran Canarii odbędzie się w dniach 18-20 listopada.

Harmonogramy ERC Junior, Abarth Rally Cup i Clio Cup by Toksport WRT również zostały zmodyfikowane, ale liczba rund pozostała niezmieniona.

FIA ERC 2021

Azores Rallye (szuter), maj 6-8, C

Rajd Polski (szuter), czerwiec 18-20, J, A, C

Rally Liepāja (szuter), lipiec 1-3, J, A

Rally di Roma Capitale (asfalt), lpipiec 23-25, J, A, C

Barum Czech Rally Zlín (asfalt), sierpień 27-29, J, A, C

Rally Serras de Fafe e Felgueiras (szuter), wrzesień 24-26

Rally Hungary (asfalt), październik 22-24, J, A, C

Rally Islas Canarias (asfalt), listopad 18-20, J, A

J = ERC Junior/ERC3 Junior

A = Abarth Rally Cup

C = Clio Trophy by Toksport WRT