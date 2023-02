Mistrzowie Europy po przymiarce do Skody

Efren Llarena i Sara Fernandez za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprezentowali Fabię RS Rally2, w której pojawią się w tym roku na odcinkach specjalnych. Auto niedawno dotarło do zespołu Race Seven, z którym będą kontynuowali współpracę w sezonie 2023.

Mimo sportowego debiutu nowej Skody w listopadzie w zeszłym roku, podczas Rajdu Łużyc, dostawy tych samochodów do klientów zostały opóźnione w stosunku do początkowych terminów. Stały za tym m.in. problemy z dostępnością podzespołów do budowy kolejnych egzemplarzy auta.

Jak podaje magazyn AS, Llarena i Fernandez, triumfatorzy Rajdowych Mistrzostw Europy 2022, już niebawem zaliczą pierwsze testy szutrowe w nowej rajdówce, przygotowując się do inauguracji ERC - Rally Serras de Fafe (10-12 marca).

W tym roku mają również w planach pojedyncze występy w Rajdowym Superpucharze Hiszpanii, w którym sklasyfikowano ich na drugim miejscu w kampanii 2022.

W miniony weekend Oliver Solberg i Elliot Edmondson zapewnili z kolei Fabii RS Rally2 pierwsze zwycięstwo w mistrzostwach świata. Wygrali kategorię WRC 2 w Rajdzie Szwecji.

