Podczas drugiej, sobotniej części zawodów, rywalizowano na czterech oesach.

Na początku popołudniowej pętli prowadzenie Ricardo Moury, pilotowanego przez Antoonio Costę, wzrosło ponad dwukrotnie dzięki czystemu przejazdowi na Coroa da Mara. Miejscowy as był trzecim najszybszym zawodnikiem na tej próbie, ale przede wszystkim pojechał lepiej od swoich rywali Kena Torna i Kauriego Pannasa oraz Efrena Llareny i Sary Fernandez budując przewagę do 4,5s. Natomiast Simon Wagner jadący z Geraldem Winterem odniósł swoje pierwsze oesowe zwycięstwo w ERC, pokonując o dwie sekundy Armindo Araujo i Luisa Ramalho.

Na piątej próbie, drugim przejeździe Graminhais, na którym znów panowały jedne z najgorszych warunków na tym rajdzie, Ricardo Moura dodał do swojego dorobku kolejne zwycięstwo oesowe. Przy ograniczonej widoczności Azorczyk wyprzedził najbliższego rywala o 2,7 sekundy i powiększył swoją przewagę nad Kenem Tornem do 6,9 sekundy. Efrén Llarena utrzymał się na trzecim miejscu, ale Hiszpan stracił ponad 10 sekund po tym, jak na trasie złapała go silna ulewa. Alberto Battistolli i Simone Scattolin mieli czysty przejazd i awansowali z jedenastej na ósmą pozycję w klasyfikacji, podczas gdy Luis Vilarino i Javier Martinez w połowie odcinka zaliczył wycieczkę poza drogę, tracąc osiem lokat. Wycofali się Ricardo Teodosio i Jose Teixeira po urwaniu tylnego koła w Hyundaiu i20 N Rally2. Na około 21 km przed metą uderzyli w betonową barierę. Odcinka nie ukończyli Łukasz Kotarba i Tomasz Kotarba.

Simon Wagner był gwiazdą drugiego przejazdu w Tronqueira. Austriak narzucił szalone tempo na 21,89-kilometrowej próbie i okazał się najszybszy z przewagą 2,1 s nad Armindo Araujo i Luisem Ramalho. Tym samym przeskoczył z czwartej na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Ricardo Moura był piąty na odcinku i 12,1 sekundy wolniejszy od Wagnera. Przed ostatnim sobotnim oesem jego przewaga stoniała o 6,9 sekundy. Efrén Llarena był trzeci. Ken Torn nie był w stanie utrzymać tempa lidera i spadł z drugiej na czwartą pozycję w swojej Fieście Rally2, podczas gdy Armindo Araujo po efektywnej jeździe awansował na piątą lokatę, a Simone Tempestini na szóstą. Z przygodami podążał Simone Campedelli, obrócił się na trasie, na czym stracił 25,8 sekundy.

Na zamykającej dzień krótkiej, pokazowej próbie Grupo Marques (3.12 km) Battistoli pokonał Regro o 0,3s. Torn, Moura, Rodrigues, stracili po 0,6s.

Po sobotniej części rajdu Moura wyprzedza Wagnera o 8,4s i Llarenę o 9s. Torn jest sklasyfikowany 2,7s za czołową trójką, 11,6s za liderami. Estończyk ma bezpieczną przewagę nad Araujo. Wynosi ona blisko 24 sekundy.

Dziesiątkę przed niedzielną częścią zawodów kompletują Tempestini (+45,1s), Pardo (+51,4s), Campedelli (+52,9s), Battistolli (+1:00.1), Rodrigues (+1:02.1).

W harmonogramie drugiego etapu jest siedem odcinków specjalnych.

...więcej wkrótce

