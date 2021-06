TOMASZ KASPERCZYK: - Po takim rajdzie trudno być zadowolonym, nawet jeśli nasze tempo było obiecujące, a ostatecznie zdobyliśmy całkiem niezłą liczbę punktów i jeszcze awansowaliśmy w punktacji. Cieszę się jednak z tego, że dachowanie nas nie podłamało i nasza determinacja w odrabianiu strat przyniosła efekt, w postaci awansu o 10 pozycji. Przed asfaltową częścią sezonu pozostaję z zagadką do rozwiązania, czyli pytaniem jak ustabilizować tempo. Kolejną rundą będzie Rajd Nadwiślański, w którym w poprzednich sezonach byliśmy bardzo konkurencyjni, zatem to najlepsza runda na „przełamanie”. Gratuluję Miko i Szymonowi, a także Wojtkowi i Sebastianowi. Pojechali nie tylko szybko, ale i bardzo skutecznie.

JAROSŁAW SZEJA: - Jesteśmy na mecie Rajdu Polski. To były niesamowite dni – w sumie to niesamowite trzy tygodnie. Najpierw ciężkie przygotowania i Rajd Żemaitija, potem znów cały tydzień pracy i Rajd Podlaski, w końcu Rajd Polski. Rajdowy tydzień na Mazurach rozpoczęliśmy od poniedziałkowych testów, zapoznania z trasą i szybko nadszedł pierwszy dzień rajdu. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak długim i intensywnym programem startów, ale jestem bardzo zadowolony z tego, jak wykorzystaliśmy ten okres. Z każdym kilometrem przyspieszaliśmy, a musicie pamiętać, że wciąż nie tylko uczymy się nawierzchni szutrowej, ale przede wszystkim nadal poznajemy naszego Hyundaia. Spełniamy nasze marzenia, jeździmy świetnym samochodem z kapitalnym zespołem. Teraz pora na asfaltową część sezonu – jesteśmy naładowani pozytywną energią. Dziękujemy wszystkim partnerom za wsparcie – bez Was to wszystko nie byłoby możliwe!

KACPER WRÓBLEWSKI: - Nasz zespól jednak się nie poddał, za co jestem im bardzo wdzięczny. Mechanicy pracowali do późnych godzin nocnych. Udało się naprawić auto i zgodnie z regulaminem mogliśmy powrócić do niedzielnej rywalizacji w formule Rally2. Dzięki temu w drugim etapie rajdu zdobyliśmy cenne 2 punkty, które mogą mieć spore znaczenie w całym przekroju sezonu i walce o nasz główny cel, czyli mistrzostwo Polski. Z pewno-ścią w niedzielę ciężko było złapać pewność siebie w rajdówce z uwagi na przygodę poprzedniego dnia, ale cieszymy się, że mogliśmy ukończyć rajd i zameldować się na ulicy Karowej, celebrując tym samym jubileusz tego fantastycznego rajdu. Za miesiąc wraz z Rajdem Nadwiślańskim powracamy na asfaltowe nawierzchnie, na których będziemy bardzo konkurencyjni i postaramy się o dobry wynik w podziękowaniu za Wasze wspaniałe wsparcie.

JAKUB WRÓBEL: - Cieszę się, że w końcu mieliśmy okazję wystartować w naszym kraju, w dodatku w tak prestiżowym, drugim najstarszym rajdzie na świecie jakim jest Rajd Polski. Czasem tak bywa, że mimo wykonania czegoś bezbłędnie, zabraknie odrobiny szczęścia i pechowa sytuacja zniweczy cały trud. Wtedy musisz przełknąć gorycz porażki. To za-razem piękno i przekleństwo tego sportu. Myślę, że te ciężkie trzy dni wzmocniły nas jako zespół. Wykazaliśmy się ogromną wolą walki oraz poświęceniem - zarówno my w aucie, jak i nasi mechanicy, którzy walczyli długie godziny z naprawą auta. Jestem pewny, że przekujemy to w coś pozytywnego podczas przyszłych startów.

informacja prasowa

