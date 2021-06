Mówią przed ORLEN 77. Rajdem Polski

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Śmiało mogę stwierdzić, że Orlen 77. Rajd Polski to rajd roku i to nie tylko w naszym kraju. Na liście zgłoszeń mamy ponad 100 załóg. Wśród nich fantastyczne nazwiska znane z Mistrzostw Świata WRC, z Mistrzostw Europy ERC. Zapowiada się genialne widowisko godne rozpoczęcia Rajdowych Mistrzostw Europy. Rajd Polski oprócz rangi polskiego czempionatu otwiera sezon FIA ERC- stąd tak rekordowa frekwencja. PZM i Automobilklub Polski, z okazji 100-lecia Rajdu Polski przygotowali niespodziankę- ostatni odcinek specjalny odbędzie się w Warszawie na ukochanej ulicy Karowej. Zawsze marzyłem, aby pojechać na czas na Pani Karowej latem. Aby to zrealizować najpierw trzeba bezbłędnie przejechać 200 kilometrów szybkich i skomplikowanych mazurskich odcinków specjalnych zahaczając po drodze do Warszawy odcinek pod Przasnyszem. Cały rajd ma przeszło 800 kilometrów. To oznacza, że w samochodzie rajdowym spędzimy wiele godzin. Jako liderzy w klasie 3 chcemy pojechać mądrze, ale i szybko, ponieważ wiemy, że nasi konkurenci będą bardzo groźni. Nasz start w Rajdzie Polski wspierają: Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, Kratki, NOVOL, TEKOM Technologia, Siren7, Michelin Motorsport Polska, APR Motorsport, a za wsparcie medialne dziękuję szefostwu macierzystej TVN TURBO”

ZBIGNIEW CIEŚLAR: - Dawno nie jechaliśmy tak długiego rajdu jaki nas czeka w ten weekend. Na pewno Rajd Polski będzie bardzo wymagający dla ludzkich organizmów oraz dla sprzętu. Bardzo ważna będzie strategia, aby pojechać szybko, ale być na mecie podwójnie punktowanego rajdu. To dla mnie już 11 Rajd Polski. Spodziewam się, że będzie dużo się działo. Startuje bardzo dużo najmocniejszych samochodów Rally2 i droga może być mocno zniszczona, co nie zmienia faktu, że czeka nas wszystkich wielkie rajdowe święto z finałem na najbardziej znanej w Polsce rajdowej ulicy, czyli Karowej. Trzymajcie za nas kciuki, ponieważ chcemy powalczyć o najwyższe miejsce w naszej klasie. Dziękuję naszym Partnerom za ten wspaniały rajd.

informacja prasowa

