Max McRae, syn Alistera startującego niegdyś w mistrzostwach świata i bratanek mistrza WRC - Colina, już od pewnego czasu miał zamiar przenieść się na europejskie odcinki specjalne. Jego dotychczasowa kariera koncentrowała się na udziale w domowych mistrzostwach Australii.

Po testach Fiesty w specyfikacji Rally3 w zeszłym roku, 18-latek postawił początkowo na udział w JWRC, ale ostatecznie bardziej korzystny okazał się dla niego program w Junior ERC.

Juniorska kategoria w mistrzostwach Europy jest otwarta dla maszyn Rally4 i Rally5 oraz dla kierowców w wieku do 27 lat. Sześciorundowe zmagania młodzieży rozpoczynają się w maju od Rajdu Polski.

- Junior ERC to dla mnie idealny krok - powiedział McRae, który w tym roku przeprowadzi się z Perth w Australii do Europy.

- Rywalizacja w Australii była niesamowita przez ostatnie kilka lat, ale wiem, że muszę wykonać kolejny ruch, skierować się do Europy i to jest założenie na ten sezon - przekazał. - Rozmawiając z ludźmi takimi jak Iain [Campbell, szef Rajdowych Mistrzostw Europy] wiem, że rozwój kariery poprzez Junior ERC jest naprawdę możliwy i na to właśnie obecnie spoglądam - dodał.

- W europejskim kalendarzu jest kilka niesamowitych imprez - rajdów, które oferują ogromną różnorodność charakterystyki dróg od superszybkich oesów w Polsce i na Łotwie, po asfaltowe rundy w Rzymie i Zlinie. Oczywiście jest jeszcze zupełnie nowy rajd w Szwecji (Royal Rally of Scandinavia).

McRae pójdzie w ślady swojego ojca Alistera, wujka Colina i dziadka Jimmy'ego. Wszyscy startowali m.in w ERC podczas swoich błyskotliwych karier rajdowych. Jimmy McRae zajął drugie miejsce w mistrzostwach Starego Kontynentu w 1982 roku, prowadząc Opla Asconę 400 i odnosząc cztery zwycięstwa.

Iain Campbell dodał: - Nazwisko McRae jest jednym z najbardziej ikonicznych w rajdach i jesteśmy teraz niezwykle zaszczyceni, że trzecie pokolenie rodziny McRae będzie rywalizować w Rajdowych Mistrzostwach Europy.

Video: Orlen Rajd Polski 2022 - Niedziela