Sordo, reprezentant Hyundaia w mistrzostwach świata, został ściągnięty dodatkowo do programu rozwojowego opon MRF prowadzonego na trasach mistrzostw Europy. Zaangażowano go na portugalskie rundy FIA ERC 2021. W Rajdzie Azorów wygrał trzy odcinki specjalne, przewodził też stawce w generalce rajdu.

Hiszpan ostatecznie finiszował na drugiej pozycji, za Andreasem Mikkelsenem. Zebrał sporo danych pozwalających na dalszy rozwój opon indyjskiego producenta.

- Rajd nie był łatwy, a szczególnie pierwszy dzień ze względu na warunki - powiedział Sordo, który startował Hyundaiem i20 R5, pilotowany przez Candido Carrerę. - Drugiego dnia mieliśmy dobre tempo i jestem przekonany, że możemy poprawić naszą jazdę jeszcze bardziej, gdy już będę lepiej znał opony. Generalnie wynieśliśmy z tego weekendu wiele informacji, które będą bardzo ważne w kontekście kolejnego rajdu.

Ostatnią pętlę rajdu Sordo rozpoczynał z przewagą 0,5s nad Mikkelsenem i Edmondsonem. Przyznaje, że miał wtedy duże obawy, czy będzie w stanie utrzymać się przed norwesko-brytyjskim duetem: - Szczerze mówiąc spodziewałem się, że Mikkelsen w samochodzie wyposażonym w cztery nowe opony spisze się lepiej. Ja miałem opony, które były używane już na wcześniejszych oesach. Mimo to cisnąłem piekielnie mocno na ostatnim odcinku specjalnym, ale Mikkelsen był jeszcze szybszy.

- To był niesamowity rajd, a Sete Cidades to jeden z najpiękniejszych odcinków specjalnych, jaki kiedykolwiek przejechałem. Był piękny i wymagający. To było niewiarygodne - podsumował.

