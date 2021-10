Siódmą rundę sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy ERC 2021 stanowił Rajd Węgier. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk przystępowali do niego w dobrych nastrojach. Załoga dopiero co świętowała przecież mistrzostwo Europy juniorów w kategorii Michelin Talent Factory oraz kolejne mistrzostwo Polski.

Już od samego początku Rajdu Węgier Marczyk i Gospodarczyk znaleźli się w gronie załóg dyktujących tempo, zajmując 3. miejsce na odcinku kwalifikacyjnym, natomiast po pierwszym, sobotnim etapie załoga ORLEN Team zajmowała 5. miejsce.

Podczas niedzielnych odcinków specjalnych świętujący swoje urodziny Mikołaj Marczyk miał zamiar zawalczyć o podium. W efekcie załoga wygrała aż trzy oesy i zajęła ostatecznie znakomite 2. miejsce w klasyfikacji generalnej imprezy, ustępując zwycięzcom o zaledwie… 21,8 sekundy. Jednocześnie polski duet ORLEN Team wygrał cały drugi etap rajdu, pokonując takie tuzy, jak Mads Ostberg, Andreas Mikkelsen czy Nikołaj Griazin!

Warto podkreślić, że Mikkelsen i Ostberg to zawodnicy, którzy przewodzą aktualnie Rajdowym Mistrzostwom Świata w kategorii WRC 2. Griazin trzykrotnie w tym roku stawał tam na podium. Mówimy o absolutnej światowej czołówce zawodników jeżdżących samochodami klasy Rally2. Marczyk i Gospodarczyk na Węgrzech bez skrupułów ich pokonali, podkreślając swoją przynależność do grona najlepszych na świecie!

Mikołaj Marczyk po Rajdzie Węgier utrzymał pozycję wicelidera mistrzostw Europy w klasyfikacji kierowców. Szymon Gospodarczyk jest z kolei liderem w punktacji pilotów i ma szansę na tytuł! To jeszcze nie koniec, bowiem ORLEN Team nadal zajmuje znakomite trzecie miejsce w klasyfikacji zespołowej spośród 46 sklasyfikowanych ekip! „Miko” i Szymon stanowią siłę tych mistrzostw!

- Na początku sezonu stanęliśmy na podium szutrowego Rajdu Polski - powiedział Marczyk. - W tej chwili mamy podium asfaltowego Rajdu Węgier. Cieszymy się z naszego progresu, który widać też w punktacjach – ja jestem wiceliderem mistrzostw wśród kierowców, Szymon jest liderem wśród pilotów! To jest dla nas znakomity sezon. Mamy mistrzostwo Europy juniorów, mamy kolejne mistrzostwo Polski, stanowimy siłę ERC, w których w tym roku startują światowe gwiazdy. Mam nadzieję, że jeszcze sporo dobrego wam pokażemy! Dziękuję wam za trzymanie kciuków i wsparcie - zobaczymy się wkrótce!

- Co za wspaniały dzień. Od samego rana jechaliśmy świetnym tempem. Wygraliśmy kilka odcinków specjalnych, wygraliśmy też cały etap. Pokonanie Andreasa Mikkelsena, Madsa Ostberga czy Nikołaja Griazina to naprawdę wielki sukces. To daje nam poczucie wielkiej dumy - podkreślił Szymon Gospodarczyk.

Kolejną rundą Rajdowych Mistrzostw Europy ERC będzie 45. Rajd Wysp Kanaryjskich. Jego start zaplanowano na czwartek, 18 listopada.

informacja prasowa