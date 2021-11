Opel pojawił się na trasach ERC z modelem Adam R2 w 2014 roku. Kilka startów zaliczył wtedy Marijan Griebel. Począwszy od sezonu 2015, niemiecki producent wystawiał pod szyldem oficjalnego zespołu dwa samochody. Do Griebela dołączył Emil Bergkvist. W kolejnych latach w składzie pojawili się m.in. Chris Ingram, Jari Huttunen (zdjęcie główne), Martins Sesks, Tom Kristensson czy Gregoire Munster. Po zakończeniu rywalizacji w 2019 roku, program Opla w ERC zamknięto.

W sezonie 2021 powołano do życia ADAC Opel e-Rally Cup. Załogi ścigają się w pełni elektrycznymi Corsami. Równocześnie przygotowano spalinową wersję Corsy Rally4.

Właśnie z autem Rally4, Opel chce oficjalnie wrócić w przyszłym sezonie na trasy mistrzostw Europy.

- Plany ogłosimy później, ale zamysłem jest powrót do ERC z oficjalnym zespołem wraz z Corsą Rally4 - powiedział Jorg Schrott, szef Opel-Motorsport, w rozmowie z serwisem DirtFish. - Będziemy promować najlepszych z E-Corsy.

- Młodzi kierowcy przychodzą do nas i mówią, iż chcieliby wykonać kolejny krok w swojej karierze. Cały pomysł będzie więc podobny do tego, co robiliśmy już wcześniej.

Tegoroczny sezon elektrycznego pucharu składał się z siedmiu rund. Zwyciężyli Laurent Pellier i Marine Pelamourgues. Na trasach europejskiego czempionatu Corsą Rally4 rywalizowali Łukasz Lewandowski i Adrian Sadowski.

Zgodnie z nową piramidą sportową od przyszłego roku auta Rally4 klasyfikowane będą w ERC4 (obecnie ERC3). Poza Corsą, zawodnicy mają do wyboru Forda Fiestę, Peugeota 208 oraz Renault Clio.

Opel Corsa Rally4 Photo by: Opel